ريال مدريد يسقط سلتا فيغو.. ويقترب من القمة

قلص ريال مدريد الفارق بينه والمتصدر أتلتيكو مدريد إلى ثلاث نقاط، بفوزه خارج أرضه على سلتا فيغو 3-1، السبت، ضمن منافسات المرحلة 28 من الليغا.
ثلاثية النادي الملكي حملت توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيمة (ثنائية) وماركو أسينسيو، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد سانتي مينا.
منح بنزيمة التقدم لريال بتسديدة متقنة في الدقيقة 20 بعد أنتسلم تمريرة دقيقة من كروس.
وعاد كروس ليصنع الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة من اللقاء حين استحوذ على كرة على حافة منطقة الجزاء ومرر إلى بنزيمة ليسجل هدفه الثامن في ست مباريات بجميع المسابقات.
وقلص سانتي مينا الفارق من ضربة رأس بعد ركلة حرة في الدقيقة 40، وتحسن أصحاب الضيافة في الشوط الثاني بعد أن فقد ريال الحماس.
وأنقذ تيبو كورتوا حارس الريال فرصة خطيرة من إياجو أسباس في الشوط الثاني، وبعدها سدد أسباس ركلة حرة غيرت اتجاهها لترتطم بالقائم.
لكن ريال مدريد أضاف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع حين كلل بنزيمة الأداء الاستثنائي بتقديم تمريرة إلى ماركو أسينسيو ليضمن عبور محطة لستا فيغو.
وتقدم الريال للمركز الثاني وقلص الفارق إلى ثلاث نقاط مع المتصدر أتليتيكو الذي يستضيف ألافيس الأحد، فيما يحتل سيلتا المركز 11 ولديه 34 نقطة.
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