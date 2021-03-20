12 أسيرة فلسطينية يعانين الحرمان من الأبناء بسجون الاحتلال فى عيد الأم

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن 12 أماً فلسطينية أسيرة من أصل 39 أسيرة يقبعن فى سجنى "الدامون، هشارون" يعانين قسوة السجان الإسرائيلى ومرارة الحرمان من الأبناء، فى اليوم الذى تحتفل به كثير من شعوب الأرض بـ"يوم الأم"، والذى يصادف الـ21 من مارس من كل عام.





وقالت الهيئة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت، إن "الأسيرات الأمهات فى السجون الإسرائيلية يعشن أحوالاً نفسية صعبة نتيجة القلق الشديد والتوتر والتفكير المستمر فى أحوال أبنائهن، وكيفية سير حياتهم بدون أمهاتهم، والأكثر قسوةً بالنسبة للأسيرة الأم أن يكون زوجها أسيرا أيضا، حيث يعيش أطفالهما دون رعاية الأبوين". وأضافت أن "الأسيرات يتعرضن لكافة أشكال الضغط والإجراءات التعسفية المشددة من قبل السجانين، سواء من حيث الإهمال الطبى أو سياسة اقتحام غرفهن وفرض العقوبات عليهن، ويعشن ظروفاً حياتية واعتقالية صعبة وقاسية"، موضحة أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 17 ألف إمرأة فلسطينية منذ عام 1967. ودعت الهيئة المجتمع الدولى إلى العمل من أجل تحرير الأم والمرأة الفلسطينية، وتوفير الدعم الكافى من أجل حمايتها وأبنائها من غطرسة الاحتلال، وضرورة العمل على كافة المستويات للإفراج عنهن، ووقف معاناتهن داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى.

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