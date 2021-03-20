البرلمان العربى يدين هجوم الحوثيين على خميس مشيط بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى، اليوم السبت، هجوم ميليشيا الحوثى الإرهابية إطلاق طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مطالباً المجتمع الدولى بتدخل عاجل وحاسم لردع ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران عن استهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية فى المملكة.





وحذر البرلمان العربى، من استمرار تصعيد ميليشيا الحوثى الإرهابية لهجماتها ضد الأعيان والمدنيين والتى تعرض حياة المدنيين لخطر، وتعد جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية. وجدد البرلمان العربى تضامنه وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية، فى كل ماتتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ضد أى اعتداء أو تهديد يطال أمنها، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.

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