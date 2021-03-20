البرلمان العراقى يقرر تأجيل التصويت على الموازنة إلى السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس فى بيان إنه تقرر تأجيل التصويت إلى يوم السبت المقبل الموافق 27 مارس، بحسب "السومرية نيوز".

ولفت إلى أن قرار التأجيل يأتى على خلفية "استمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق".

وفى وقت سابق اليوم، كشف سركون شمس الدين النائب بالبرلمان العراقى عن المواد الخلافية داخل مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، والتى أخرت التصويت عليه.

وقال سركون فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): "هناك خلاف على بعض مواد الموازنة منها، الديون الداخلية والخارجية والموازنة الاستثمارية".