روسيا تعلن استعدادها لاستئناف حركة الطيران مع كوبا بالكامل

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان أصدرته الوكالة فى ختام لقاء أجراه رئيسها ألكسندر نيرادكو مع وزير السياحة الكوبى خوان كارلوس جارسيا جراند، أن الجانبين اتفقا على بحث مسألة توسيع حركة الطيران بين البلدين بشكل معمق، "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائى فى روسيا وكوبا".
وأضاف البيان أن الجانب الروسى، أكد للوزير الكوبى "الدرجة العالية من استعداد شركات الطيران الروسية لاستئناف الرحلات بين روسيا وكوبا بالكامل".
ومع أن حركة الطيران بين البلدين أعيد فتحها فى أكتوبر الماضى، بعد تعليقها ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا، إلا أن مطار جزيرة كايا كوكو الكوبية يبقى الوحيد حيث يمكن للطائرات الروسية أن تهبط، فيما يبقى دخول معظم أراضى كوبا محظورا على السياح حتى الآن.
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