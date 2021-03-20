مسيرة نسائية تجوب شوارع بيروت احتجاجا على التدهور المعيشى

ولبت أعداد كبيرة من السيدات، ومعظمهن من الأمهات، الدعوات للتجمع عصر اليوم فى ساحة الرئيس بشاره الخورى بالعاصمة اللبنانية، ثم انطلقن فى مسيرة احتجاجية رددن خلالها الهتافات المناهضة للسلطة السياسية والقوى والتيارات والأحزاب، حيث اعتبرن أن السلطات اللبنانية تتحمل المسئولية عن التردى الكبير فى الأوضاع المعيشية التى انعكست على جميع الأسر اللبنانية.
وقالت السيدات إن الأوضاع القاسية الحالية فى لبنان دفعت أولادهن إلى الهجرة إلى خارج البلاد، كما أن الانهيار الاقتصادى والمالى والنقدى الذى انعكس على القطاع المصرفى، تسبب فى عدم تمكن الأسر اللبنانية من توفير أقل المبالغ المالية بالدولار الأمريكى لأبنائهن الطلاب الذين يدرسون خارج البلاد لسداد نفقات التعليم والسكن والمعيشة، بعدما جرى تجميد الحسابات المصرفية بالدولار.
ورفعت السيدات أعلام لبنان ولافتات احتجاجية مدون عليها عبارات (ارحلوا – أجمل هدية فى عيد الأم أن ترحلوا عنا – سرقتم حلم أولادنا – سرقتم أموالنا وأموال أولادنا – دمعة كل أم برقبتكم) وغيرها من الشعارات الاحتجاجية.
وانطلقت المسيرة النسائية من ساحة بشاره الخورى، وجالت فى عدد من شوارع العاصمة، إلى أن وصلت إلى نقطة النهاية أمام ميناء بيروت البحرى، حيث أعربن عن التخوف الشديد على مستقبل أبنائهن وقيامهم بالهجرة إلى خارج البلاد سعيا لمستقبل أفضل.
وأشارت السيدات المشاركات فى المسيرة إلى أن الأسرة اللبنانية لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة، على وقع التدهور الاقتصادى والغلاء المعيشى.
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