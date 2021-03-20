كيف اشحن رصيد سوا وموبايلي وجوالي من تطبيق الراجحي 2021

يعد سؤال كيف اشحن من تطبيق الراجحي رصيد سوا وموبايلي وجوالي من أهم الأسئلة التي تشغل بال جميع عملاء بنك الراجحي، وذلك لكونه يعمل على توفير الكثير من خيارات الدّفع الإلكترونيّ في المملكة العربيّة السّعوديّة بكل سهولة وبدون بذل أي جهد أو تضيع وقت، حيث يمكن لجميع العملاء شحن الرّصيد لمختلف شركات الاتّصالات في المملكة عن طريق هذا التّطبيق، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بشرح ذلك وبكل سهولة.

تطبيق الراجحي الجديد



أصبح بإمكان جميع عملاء مصرف الراجحي في الفترة الحالية تحميل بكل سهولة تطبيق الراجحي موبايل الجديد وذلك من خلال المتاجر الإلكترونية الشهيرة الخاصة بالهواتف المحمولة بمختلف أنواعها بدون استثناء، حيث يحتوي تطبيق الراجحي على الحلول المصرفية السهلة والسريعة والمطورة بالكامل، حيث أن هذا التطبيق مطور يحتوي على الكثير من المخدمات المصرفية الشخصية من خلال الهاتف، ويمكن أيضاً من خلاله تحويل الأموال وشحن الرصيد من خلال التطبيق بدلًا من الذهاب إلى الفروع المختلفة لبنك الراجحي، خاصة في مثل هذه الظروف والحجر الصحي الذي يطبق على العديد من الأنحاء في المملكة العربية السعودية.

كيف اشحن من تطبيق الراجحي

بالرغم من توافر العديد من الطّرق التي يتوافر استخدامها لشحن رصيد الجوّال سواء كان شحن رصيد سوا أو شحن رصيد موبايلي في المملكة العربيّة السّعوديّة إلّا أنّ هناك العديد من عملاء مصرف الرّاجحي الذين يفضّلون شحن الرّصيد باستخدام تطبيق الرّاجحي، ويرجع ذلك للخدمات التي يقدمها بنك الراجحي لعملاءه ولسهولة التّعامل مع هذا التّطبيق بالإضافة إلى ارتباطه بحساباتهم البنكيّة الخاصة بهم، ومن خلال القال سوف نتعرف علي الخطوات التي يمكن اتّباعها لشحن الرّصيد باستخدام هذا التّطبيق.

كيف اشحن سوا من تطبيق الراجحي

شحن سوا من تطبيق الراجحي من الخدمات التي يقدمها تطبيق بنك الراجحي لمستخدمين وعملاء البنك، يمكن لجميع العملاء المشتركين في سوا من شحن سوا من خلال تطبيق الراجحي الرسمي الخاص ببنك الراجحي السعودي، حيث تعمل شركة الاتّصالات السّعوديّة STC على تقديم العديد من اشتراكات الهاتف المحمول في المملكة العربيّة السّعوديّة، وتعدّ اشتراكات سوا واحدة من أهم الاشتراكات مسبقة الدّفع التي تقدّمها الشّركة، وفيما يلي سوف نتعرف علي جميع خطوات شحن رصيد سوا من تطبيق الرّاجحي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب تحميل تطبيق الراجحي وتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك.

اضغط على خيار القائمة الرئيسيّة للتّطبيق.

ثم اضغط على السوق الإلكتروني، ثم اضغط على الاتصالات السعودية.

اضغط على أيقونة شحن الجوال.

قم بتحديد قيمة البطاقة التي تريد الحصول عليها.

قم بإدخال رقم الهاتف المراد شحنه ثمّ اضغط على أيقونة التّالي.

قم بتحديد الحساب الذي ترغب في باستخدامه لشراء البطاقة.

قم بالتحقق من جميع المعلومات الُمدخلة جيداً مرة أخرى واضغط على التالي.

في النهاية قم بإدخال الكود المرسل إلى رقم الهاتف الجوال في رسالة نصية واضغط على أيقونة تأكيد.

شحن سوا عن طريق الهاتف المصرفي الراجحي

يمكن أيضاً شحن رصيد سوا بكل سهولة من خلال استخدام خدمة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي السعودي باتباع الخطوات التالية:

قم بالاتصال برقم الهاتف المصرفي المخصص لبنك الراجحي السعودي وهو 920003344 .

. قم بإدخال الرقم السري الخاص بالحساب الخاص بك.

قم باختيار رقم خدمة شحن الجوال من stc.

قم بإدخال رقم الجوال المراد شحنه.

ثم قم بتحديد قيمة مبلغ الشحن.

قم بتحديد الطريقة المفضلة إليك للتسديد.

قم بالضغط علي أيقونة تأكيد عملية الشحن.

في النهاية قم بمتابعة جميع التعليمات من أجل إتمام عملية الشحن بنجاح.

شحن سوا من خلال بطاقة الشحن

يمكن لجميع عملاء بنك الراجحي شحن شريحة سوا من خلال بطاقة الشحن السريع الخاصة بالشبكة بكل سهولة وفي خلال لحظات قليلة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

قم بفتح قائمة الاتصال في الهاتف الذي يحتوي على الشريحة.

ثم قم بكتابة رمز *155*

قم قم بإدخال رقم بطاقة الشحن.

ثم اكتب رمز النجمة *.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للشخص المالك للبطاقة.

في النهاية قم بكتابة رمز المربع #.

طريقة شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي

تعد طريقة شحن موبايلي من خلال استخدام تطبيق الراجحي واحدةً من أهم الطرق السهلة والمتوفرة من أجل إضافة الرّصيد إلى خط الهاتف الجوال التابع شريحته إلى شركة موبايلي، أو إضافته لأي شركة اتصالات سعودية أخرى؛ وذلك من خلال تطبيق الراجحي الذي يتم تحمله على الجوال، لذلك يقوم العديد من عملاء شركة موبايلي السّعوديّة باتباع الخطوات التالية لشحن الرّصيد من خلال تطبيق الرّاجحي:

في البداية يجب تحميل تطبيق الراجحي، فإذا كنت من مستخدمي هاتف تابع لأجهزة نظام أندرويد فيمكنك تحميله من خلال متجر جوجل، وإذا كنت من مستخدمي نظام الأيفون فيمكنك تحميله من خلال متجر ابل.

فيمكنك تحميله من خلال متجر جوجل، وإذا كنت من مستخدمي فيمكنك تحميله من خلال متجر ابل. بعد التحميل قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالأفراد.

ثمَّ اضغط على خدمة “المدفوعات”.

من خلال القائمة المنسدلة قم باختيار “التسويق الإلكتروني”.

اضغط على خيار “بطاقة شحن الجوال”.

قم بتحديد اسم شركة الاتصالات السعودية التابع الشريحة إليها إلا وهي شركة موبايلي.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستخدم في الخانة المخصصة لذلك.

قم بتحديد قيمة المبلغ المُراد شحن خط الهاتف به.

ثمَّ اضغط على زر استمرار.

بعد ذلك سوف تصل للمستخدم رسالة نصية على رقم الجوال المُدخل تُخبره بتأكيد عملية شحن موبايلي عبر تطبيق الراجحي.

بعد ذلك سوف يظهر كود بطاقة الشحن الذي يجب إدخاله عبر خط الهاتف الجوال من أجل إتمام عملية الشحن.

قم بإدخال كود الشحن المختصر ورقم بطاقة الشحن التي تم إصدارها عبر تطبيق الراجحي إلي الهاتف الجوال.

في النهاية وبعد إتمام الخطوات السابقة سوف يتم إعادة شحن رصيد بطاقة موبايلي بنجاح.

كيف اشحن جوالي من تطبيق الراجحي

يقوم العديد من المواطنين بشحن رصيد الهاتف الجوال باستخدام تطبيق الرّاجحي الجديد الذي يرتبط بحسابهم البنكيّ بدلاً من الذّهاب إلى أحد متاجر بيع البطاقات وبذل الكثير من الوقت والجهد، وذلك عن طريق اتّباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب تحميل تطبيق الراجحي وتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك.

ثم اضغط على القائمة ثمّ اختيار السّوق الإلكترونيّ.

قم بتحديد شركة الاتّصالات المطلوبة والتبع الشريحة إليها ثمّ اضغط عليها.

قم بتحديد قيمة البطاقة التي نرغب بشرائها.

قم باختيار الحساب البنكيّ ثمّ قم اتّباع جميع التّعليمات التي تظهر أمامك على الشّاشة.

في نهاية المقال نكون قد أجابنا علي سؤال كيف اشحن من تطبيق الراجحي، حيث قد قمنا بشرح طريقة شحن رصيد سوا من الراجحي، وشحن رصيد موبايلي من خلال التطبيق، وشحن الجوال وذلك من خلال إتباع جميع الخطوات السابقة المشروحة في المقال.