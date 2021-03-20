"طائرة" توقف مباراة بالدوري الإسباني

توقفت بشكل مفاجئ، مباراة نادي أتلتيك بيلباو على أرضه ضد إيبار، السبت، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن سقطت طائرة مسيرة على أرض الملعب.
ولم يصب أي من اللاعبين أو الحكام بأذى، لكن اللعب توقف لفترة وجيزة في الدقيقة 68 من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، لإزالة الطائرة المسيرة التي كانت تحمل لافتة صغيرة.
ولم يشر تقرير حكم المباراة فالنتين بيتزارو إلى اللافتة، لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أنها كانت تحمل رسالة ضد ملعب بيلباو سان ماميس، الذي يستضيف مباريات لبطولة أوروبا.
وقبل تأجيل بطولة أوروبا التي كانت مقررة العام الماضي بسبب الوباء، كان من المقرر أن تلعب إسبانيا مباريات مجموعتها في المدينة الواقعة بإقليم الباسك.
ويتمتع سكان إقليم الباسك بثقافة الاعتزاز بالنفس، فجزء كبير منهم يعرّفون أنفسهم بأنهم "باسكيون" قبل أن يكونوا إسبان، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرة المسيرة قد أُطلقت وسقطت عمدا أم لا.
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