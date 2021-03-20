اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك

جدة - نرمين السيد - استخدمت الشرطة التايلاندية مدافع المياه فى التصدى لمحتجين، تجمعوا بالقرب من قصر الملك فى بانكوك، اليوم السبت؛ للمطالبة بالإفراج عن قادة الاحتجاجات وإصلاح النظام الملكى.





وحسب وكالة "رويترز" تقدم المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع على جبهات مختلفة فى مواجهة المحتجين لإبعادهم عن القصر الكبير. وفى بعض الأماكن واجهوا محتجين ألقوا عليهم ألعابا نارية. واحتشد ما يزيد على ألف محتج تايلاندى بالقرب من القصر فى بانكوك فى منطقة تعرف باسم سانام لوانج أو الميدان الملكى. وتأتى المظاهرات بعد فشل البرلمان فى الأسبوع الماضى فى تمرير مشروع قانون لإعادة كتابة الدستور المدعوم من الجيش، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. ويقول المحتجون إن الدستور الذى أعده الجيش بعد انقلاب عام 2014 يمنح الملك سلطات أكثر من اللازم.

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