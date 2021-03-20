ماليزيا تعرب عن أسفها لقرار كوريا الشمالية بقطع العلاقات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - أعربت ماليزيا عن أسفها الشديد إزاء قرار كوريا الشمالية بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها، ووصفته بأنه غير ودى وغير بناء، ولا يحترم روح الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار بين أعضاء المجتمع الدولى.





وأصدرت ماليزيا، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم السبت، أوامرها لجميع الموظفين الدبلوماسيين الكوريين الشماليين وأسرهم فى سفارة كوريا الشمالية بكوالالمبور لمغادرة هذه البلاد فى غضون 48 ساعة. وقد أعلنت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، أنها ستنهى العلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا احتجاجاً على قرار محكمة كوالالمبور العليا الذى قضى يوم 9 مارس الجارى، برفض الاستئناف الذى تقدم به رجل الأعمال الكورى مون كول-ميونغ ضد طلب التسليم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الارتكاب بجريمة غسل الأموال.

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