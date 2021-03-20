إيطاليا تسجل 24 ألف إصابة و401 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23.832 ليصل العدد العام إلى مستوى 3.356.331 حالة، بينها 565.453 نشطة.

ويأتى ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 17 مارس 23.059 حالة، وفى 18 مارس 24.935، وفى 19 مارس 25.735، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 401 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 104.642 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا يوم 17 مارس إلى 431 حالة، وفى 18 مارس 423، وفى 19 مارس 386.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 2.686.236 شخصا بعد رصد 14.598 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة فى العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.