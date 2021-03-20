حجز اسم تجاري إلكترونيا في السعودية 1442‏ شروط الاختيار ومدة حجز الاسم وكيفية الاستعلام

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية تقوم بتقديم الكثير من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات خدمة حجز اسم تجارى ويمكن تقديم تلك الخدمة إلكترونيا بهدف العمل على مساعدة المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد ومن الممكن التقديم لأخذ اسم تجارى عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التجارة دون الحاجة الى الذهاب الى أي مكان بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق السير وراء كل الخطوات للوصول الى ما تريد من خلال الموقع التابع لوزارة التجارة . الشروط اللازم تنفيذها لحجز اسم تجارى . يشترط أن الحد الأدنى لسن المتقدم لحجز اسم تجارى 18 عاما .

يشترط أن يكون الاسم التجاري المختار لا يرتبط لاسم الشخص أو لقبه .

من الممكن اختيار اسم تجارى متماشيا مع نوع المجال التجاري الذي تمارسه .

يشترط أن يكون الاسم التجاري مناسب ولا يوجد به أي تعارض مع تعاليم الدين الإسلامي .

ينبغي أن لا يشتمل الاسم التجاري على اسم مهندس، أو ملكة، أو أميرة .

ويشترط أن يكون الاسم التجاري المختار اسم عربي وله معنى مميز .

يشترط أن لا يكون الاسم التجاري لا يحتوى على اسم أي دولة .:

يشترط أن يكون الاسم التجاري لا يشمل أي كلمة أو مصطلح أجنبي . الخطوات اللازمة للقيام بحجز اسم تجارى . من خلال الأنترنت نقوم بتسجيل الدخول الى الموقع الخاص بوزارة التجارة والاستثمار .

بعد ذلك نقوم بالدخول الى الخدمات الإلكترونية .

نقوم بالنقر على اختيار اسم تجارى، وبعد ذلك نقوم بالنقر على أمر أسمائي التجارية .

بعد ذلك نقوم بملئ كافة البيانات المطلوبة، بعد ذلك نقوم بتسجيل الاسم التجاري الذي قمنا باختياره .

من ثم النقر على استعلام مبدئي ثم النقر على إرسال الطلب . الشروط اللازم تنفيذها لحجز اسم تجارى .الخطوات اللازمة للقيام بحجز اسم تجارى . الوسوم

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية تقوم بتقديم الكثير من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات خدمة حجز اسم تجارى ويمكن تقديم تلك الخدمة إلكترونيا بهدف العمل على مساعدة المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد ومن الممكن التقديم لأخذ اسم تجارى عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التجارة دون الحاجة الى الذهاب الى أي مكان بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق السير وراء كل الخطوات للوصول الى ما تريد من خلال الموقع التابع لوزارة التجارة . الشروط اللازم تنفيذها لحجز اسم تجارى . يشترط أن الحد الأدنى لسن المتقدم لحجز اسم تجارى 18 عاما .

يشترط أن يكون الاسم التجاري المختار لا يرتبط لاسم الشخص أو لقبه .

من الممكن اختيار اسم تجارى متماشيا مع نوع المجال التجاري الذي تمارسه .

يشترط أن يكون الاسم التجاري مناسب ولا يوجد به أي تعارض مع تعاليم الدين الإسلامي .

ينبغي أن لا يشتمل الاسم التجاري على اسم مهندس، أو ملكة، أو أميرة .

ويشترط أن يكون الاسم التجاري المختار اسم عربي وله معنى مميز .

يشترط أن لا يكون الاسم التجاري لا يحتوى على اسم أي دولة .:

يشترط أن يكون الاسم التجاري لا يشمل أي كلمة أو مصطلح أجنبي . الخطوات اللازمة للقيام بحجز اسم تجارى . من خلال الأنترنت نقوم بتسجيل الدخول الى الموقع الخاص بوزارة التجارة والاستثمار .

بعد ذلك نقوم بالدخول الى الخدمات الإلكترونية .

نقوم بالنقر على اختيار اسم تجارى، وبعد ذلك نقوم بالنقر على أمر أسمائي التجارية .

بعد ذلك نقوم بملئ كافة البيانات المطلوبة، بعد ذلك نقوم بتسجيل الاسم التجاري الذي قمنا باختياره .

من ثم النقر على استعلام مبدئي ثم النقر على إرسال الطلب . الشروط اللازم تنفيذها لحجز اسم تجارى .الخطوات اللازمة للقيام بحجز اسم تجارى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز اسم تجاري إلكترونيا في السعودية 1442‏ شروط الاختيار ومدة حجز الاسم وكيفية الاستعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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