ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نتائج مباريات اليوم 2021 الهلال في الصدارة

نقدم لكم تريب الدوري السعودي للمحترفين الذي يعد اقوي دوري في الوطن العربي لما يضم اللعبين في الوطن العربي وتعد بطوله الدوري السعودي هي البطولة الأهم للكرة السعودية وتعد بطوله الدوري السعودي للمحترفين هي ثاني اغلي بطوله في أسيا والتي تضم 16 فريقا من المملكة العربية السعودية و بعد انتهاء مباريات اليوم الهلال ما زال في الصدارة ويأتي من بعد نادي الهلال السعودي نادي الشباب في المركز الثاني واليكم ترتيب الدوري السعودي

تريب الدوري السعودي

يبحث محبي ومشجعي كره القدم في المملكة العربية السعودية حول معرفه جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الانتهاء من الجوله 24حيث انتصر الهلال حامل اللقب في الموسم السابق في الابتعاد بصداة الدوري مجددا حيث ارتفع ترتيب الفريق في الدوري السعودي برصيد 48 نقطة ووسع الفارق بينه وبين الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة إلى ثلاث نقاط فقط واليكم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

يلتقي النادي الأهلي مع الرائد 8/4 الساعة 7 م

ويلتقي التعاون مع العين 9/4 الساعة 6 م

ويلتقي ضمك ونادي النصر 9/4 الساعة 6 م

ويلتقي نادي الهلال والاتحاد 9/4 الساعة 8 م

ويلتقي نادي الباطن والشباب 10/4 في تمام الساعة 6 م

ويلتقي الفيصلي والفتح 10/4 في تمام الساعة 6 م

ويلتقي الاتفاق ونادي القادسية السعودي 10/4 في تمام الساعة 7 م

مباريات الأسبوع 25 من الدوري السعودي للمحترفين