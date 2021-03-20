طريقة تحميل PUBG MOBILE فريق الأحلام وخطوات الوصول إلى الشدات المجانية

طريقة تحميل PUBG MOBILE فريق الأحلام، من الأمور البسيطة التي يمكنك اتباعها إذا كانت لديك القدرة علي ذلك وفقا للشركة المصممة للعبة الأكثر بحثا في العالم فاصبح بالإمكان تحميل اخر تحديث من لعبة ببجي موبايل الذي أعلنت اعنه الشركة الكورية مؤخرا، يتنافس في لعبة ببجي موبايل 100 لاعب تظل بينهم المنافسة بين اللاعبين مستمره في احد الجزر ذات التصميم المبدع، يستطيع اللاعب وفقا للتحديث الجديد للعبة ببجي موبايل تكوين فريق مكون من اكثر من لاعب مكون من 4 لاعبين أو اقل.

لكي تتمكن من الدخول علي رابط تحميل ببجي موبايل علي جهازك الايفون يجب عليك الانتباه جيدا بان اللعبة تتطلب أن يكون إصدار نظام التشغيل في الايفون ISO 9.0 أو إصدار اعلي من ذلك أي يكون جوالك الايفون أما IPHONE 6 أو اعلي، كما يجب أن اللعبة تحتاج مساحة فارغة في جهاز الايفون لا تقل عن 1.7 جيجا بايت، أما إذا كنت ترغب في تحميل اللعبة علي جهاز الجوال الذي يعمل بنظام الاندرويد فالأمر هنا يحتاج منك أن يكون نظام الاندرويد لا يقل عن عن 5.1.1 أو ما يعلوا ذلك، مع وجود مساحة فارغة لا تقل هنا عن 612.7 ميجا بايت تقريبا، إذا كان جهازك متوافق مع هذه الخصائص يمكنكم الآن تحميل لعبة ببجي موبايل مجانا.



مع بدء أعلان ببجي عن أصدارها الجديد PUBG NEW STATE بدأت عملية البحث حول الألية المطلوبة لتنزيل وشحن ببجي موبايل مجانا من اجل قضاء وقت ممتع في هذه اللعبة الرائعة، كما تزايدت الألية حول مشكلة التنزيل والكثير من الأدوات التي تحتجها لكي تتمكن من تحميل ألإصدار الجديد من اللعبة، لذا نوضح لكم الأمر بسهوله، في البداية إذا كنت بحاجة إلي تنزيل اللعبة إلي جهازك الايفون قم بالدخول الآن إلي متجر ابل ستور من جهازك واكتب في مربع البحث تحميل PUBG MOBILE ستظهر إليك صورة لعبة ببجي قم بالنقر عليها وتثبيت اللعبة، أما في حالة الرغبة في تحميلها علي الاندرويد هنا ستقوم بالبحث في متجر جوجل بلاي وكتابة ببجي في مربع البحث والنقر علي تحميل ثم تثبيت اللعبة.



تحديث ببجي الجديد

يعد التحديث الجديد للعبة ببجي يضمن للاعبين الحماية الكاملة لهم عبر توافر غطاء سلاح M416 والذي يعد من افضل واروع الأسلحة الجديدة في ببجي بالإضافة إلي ذلك التالي:

خرائط جديدة ومتنوعة.

ملابس غير تقليدية.

مركبات جديدة مع الأسلحة الجديدة.

تصميم اكثر من رائع في المباني وأماكن القتال.

اهم موقع يمكنك منه استقبال شدات ببجي موبايل مجاني هو موقع OONOO عبر هذا الموقع تتحصل منه علي اكثر من 3000 شدة مجانية في حالة اتباع ما يلزم من خطوات واليات أهمها تنزيل بعض البرامج الجديدة من الموقع، كما يمكنك أيضا تحميل شدات ببجي موبايل مجانا التطبيقات التي تقدم لكم اكثر من 75 دولار بطاقات مجانية بسهوله وفقا لاستخدام أليات تبادل الخدمات والتي منها تقوم بمشاهدة بعض الإعلانات والفيديوهات نظير حصولك علي هذه الشدات المجانية.



نذكر السادة القراء أن هناك مجموعة كبيرة من شحن شدات ببجي موبايل من البرامج والتطبيقات ولكننا أوضحنا لكم أهمهم وهو موقع OONOO ولربما تحتاج منا بعض التوضيح نؤكد أننا سنجاوب علي جميع أسئلتكم حول الحصول على شحن شدات ببجي مجانا، وكذلك طريقة تحميل PUBG MOBILE فريق الأحلام.