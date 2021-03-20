الفئات المستثناه من إلغاء نظام الكفيل بالمملكة 2021 وشروط الاستفادة به للمقيمين

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا قرار إلغاء الكفالة واستبداله بنظام جديد، ولذلك كثرت التساؤلات لمعرفة الفئات المستثناه من إلغاء نظام الكفيل بالمملكة 2021 بعد أن بدأ التطبيق رسميًا منذ أيام، وتم استبدال الكفالة بنظام عقد العمل، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية سعيًا وراء تحسين العلاقة التعاقدية، وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تلك المبادرة هي بناء سوق عمل تجذب الفئات المختلفة سعيًا وراء تنمية الكفاءات وتطوير بيئة العمل.الفئات المستثناه من إلغاء نظام الكفيل
وبعد أن دخل نظام إلغاء الكفالة قيد التنفيذ أشارت المصادر السعودية إلى أن هذا النظام لا يشمل بعض الفئات والمهن وتلك المهن هي، الحارس، الراعي، البستاني، العمالة المنزلية، السائق الخاص، ويعطي هذا النظام عدد من المزايا التي يستفيد بها وكان يترقبها الملايين من الأفراد.شروط الاستفادة من إلغاء الكفالة
هناك عدد من الشروط لابد من تنفيذها من أجل الاستفادة بنظام إلغاء الكفالة، وتلك الرسوم هي :
- أن يكون العامل الوافد من ضمن العمالة الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
- لابد أن يكون العامل قد مضى عليه 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ فترة دخوله إلى المملكة.
- أن يتقدم العامل الوافد بإشعار إلى صاحب العمل إلكترونيًا بطلب نقل الخدمة، وذلك قبل أن يمضي 90 يومًا من الانتقال أو في حالة الرغبة لإنهاء العلاقة التعاقدية.
هناك عدد من الفوائد التي تقع على العامل الوافد من تطبيق النظام الجديد الخاص بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتلك الفوائد هي:
- يتيح النظام للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند إنتهاء عقد العمل الخاص به دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
- إمكانية السفر للوافد خارج المملكة بعد تقديم إشعار لصاحب العمل إلكترونيًا.
- السماح بالخروج النهائي والمغادرة بعد إنتهاء العقد للعامل الوافد، دون انتظار موافقة صاحب العمل.
- إمكانية تسوية النزاعات العمالية وديًا وبدون مشاكل، وعمل لجان عمالية.
- إيجاد فرصة كبيرة للعمال بتحسين الدخل عن طريق حرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل في حالة اكتشاف مشاكل لدى العمل الأصلي.
- حرية التحرك للوافدين في المدن والمحافظات بالمملكة وفقًا للقوانين الخاصة بالنظام الجديد.
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أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا قرار إلغاء الكفالة واستبداله بنظام جديد، ولذلك كثرت التساؤلات لمعرفة الفئات المستثناه من إلغاء نظام الكفيل بالمملكة 2021 بعد أن بدأ التطبيق رسميًا منذ أيام، وتم استبدال الكفالة بنظام عقد العمل، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية سعيًا وراء تحسين العلاقة التعاقدية، وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تلك المبادرة هي بناء سوق عمل تجذب الفئات المختلفة سعيًا وراء تنمية الكفاءات وتطوير بيئة العمل.الفئات المستثناه من إلغاء نظام الكفيل
وبعد أن دخل نظام إلغاء الكفالة قيد التنفيذ أشارت المصادر السعودية إلى أن هذا النظام لا يشمل بعض الفئات والمهن وتلك المهن هي، الحارس، الراعي، البستاني، العمالة المنزلية، السائق الخاص، ويعطي هذا النظام عدد من المزايا التي يستفيد بها وكان يترقبها الملايين من الأفراد.شروط الاستفادة من إلغاء الكفالة
هناك عدد من الشروط لابد من تنفيذها من أجل الاستفادة بنظام إلغاء الكفالة، وتلك الرسوم هي :
- أن يكون العامل الوافد من ضمن العمالة الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
- لابد أن يكون العامل قد مضى عليه 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ فترة دخوله إلى المملكة.
- أن يتقدم العامل الوافد بإشعار إلى صاحب العمل إلكترونيًا بطلب نقل الخدمة، وذلك قبل أن يمضي 90 يومًا من الانتقال أو في حالة الرغبة لإنهاء العلاقة التعاقدية.
هناك عدد من الفوائد التي تقع على العامل الوافد من تطبيق النظام الجديد الخاص بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتلك الفوائد هي:
- يتيح النظام للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند إنتهاء عقد العمل الخاص به دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
- إمكانية السفر للوافد خارج المملكة بعد تقديم إشعار لصاحب العمل إلكترونيًا.
- السماح بالخروج النهائي والمغادرة بعد إنتهاء العقد للعامل الوافد، دون انتظار موافقة صاحب العمل.
- إمكانية تسوية النزاعات العمالية وديًا وبدون مشاكل، وعمل لجان عمالية.
- إيجاد فرصة كبيرة للعمال بتحسين الدخل عن طريق حرية اختيار العمل ونوعه وصاحب العمل في حالة اكتشاف مشاكل لدى العمل الأصلي.
- حرية التحرك للوافدين في المدن والمحافظات بالمملكة وفقًا للقوانين الخاصة بالنظام الجديد.
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