باشينيان: خسائر القوات الأرمنية بنزاع قره باغ بلغت 3.250 قتيلا 

وقال باشينيان، خلال اجتماع مع بعض أهالى منطقة أراجاتسونسك: "تكبدنا خسائر كبيرة فى الحرب. البعض يتحدث عن 10 آلاف قتيل. لكن الأرقام الرسمية تشير إلى 3250 قتيلا"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف أن هناك 189 عائلة تنتظر نتائج فحص الحمض النووى، كما لفت إلى أن قائمة المفقودين بحاجة إلى التدقيق، لكنه اعتبر أن حصيلة القتلى لن تتجاوز، حتى بعد تحديد كل الملابسات، 4 آلاف شخص.
واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى إقليم قره باغ ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضى.
وأصدر الرئيسان الروسى، فلاديمير بوتين، والأذربيجانى، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار فى إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجانى والأرمنى، اعتبارا من 10 نوفمبر.
وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثى الأراضى التى خسرتها خلال الحرب فى 1992-1994 مع الطرف الأرمنى.
وقال علييف الشهر الماضى إن خسائر بلاده فى القتال بلغت حوالى 3 آلاف شخص، مضيفا أن الطرف الأرمنى خسر حوالى 6 أو 7 آلاف.
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