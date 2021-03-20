الرئيس اليمنى: الشعب لن يقبل أن تحكم إيران وأذرعها البلاد

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم السبت، إن الشعب اليمنى لن يقبل أن تحكم إيران وأذرعها اليمن، فى إشارة إلى مليشيات الحوثى الإرهابية، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، إن ميليشيات الحوثى ترى المناداة برفض التصعيد على أنها لغة ضعف، مشيرا إلى أن الحراك الدبلوماسى لم يثمر عن شيء بسبب رفض الحوثيين. وتابع المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن ميليشيات الحوثى لا تريد الحلول السياسية، موضحا أن كل الجهود الدولية يقابلها الحوثيون بالتعنت والرفض. وشدد المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن الشعب اليمنى لن يقبل بالتدخل الإيرانى فى بلاده.

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