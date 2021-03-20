فيديو .. الرئيس الفلسطينى يتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ودعا عباس، الفلسطينيين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فى أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة. كما وجه، جهات الاختصاص بالاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك.

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