مسؤول يمنى : نتوقع إعلان سيطرة الجيش على كامل مأرب خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار محافظ مأرب، إن الجيش اليمنى الوطنى قلب المعادلة فى تعز والجوف وخلال أيام سيقلبها فى مأرب.

وتابع أن الجيش اليمنى حقق مزيدا من التقدم فى الكسارة بعد معركة عنيفة، مشيرا أن التقدم فى عدد من الجبهات بإسناد من المقاومة والتحالف.

وأعلن الجيش اليمنى، فى وقت سابق من اليوم السبت، السيطرة على جبل الكريفة فى جبهة تعز، مشيرا إلى استمرار المعارك مع مليشيا الحوثى الإرهابية، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأعلن المركز الإعلامى للجيش اليمنى فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر "الجيش الوطنى مسنودا برجال المقاومة يحرر جبل الكريفة وقرية حفر وأجزاء كبيرة من تبة الفراوش فى عزلة الذراع شرقى جبل صبر، ولا تزال المعارك مستمرة" .