tharwa éducation: كشف النقاط 2021 عبر فضاء الاولياء للتلاميذ من وزارة التربية الوطنية

توفر كشف النقاط 2021 من وزارة التربية الوطنية عبر موقع فضاء الاولياء للتلاميذ عبر الموقع tharwa éducation gov dz، وبدأت عملية التسجيل خلاله من يوم 8 مارس الجاري، وتوفر كشف نقاط للفصل الدراسي الأول للحصول علي النتائج المدرسية من خلال الخدمات عن بعد، ويوفر موقع فضاء اولياء التلاميذ العديد من الخدمات الهامة، والتي تعطي الفرصة للحصول علي درجات ونتائج التلميذ.

كشف النقاط 2021 فضاء الاولياء

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اطلاق نظام معلوماتي جديد يتيح لأولياء التلاميذ الاطلاع على النتائج المدرسية لأبنائهم وكذا الاستفادة من خدمات عن بعد، وذلك من خلال أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية، وعن الخدمات التي توفرها الأرضية فستوفر في مرحلة أولية الخدمات التي توفر لهم الحصول والاطلاع عن نتائج الفصل للأبناء من خلال فضاء اولياء التلاميذ والتعرف علي المعدلات الفصلية.

يتم الحصول علي كشف نقاط تلميذ عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS بتشكيل *567# بالنسبة للراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة، وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية بيان يوضح أهمية هذه الخدمة وما تقدمه، وأكدت الوزارة أن النتائج يتم توفيرها تباعاً عبر الموقع للجميع.

موقع فضاء اولياء التلاميذ كشف نقاط 2021

يمكننا الحصول علي النتائج عبر tharwa éducation gov dz، وذلك من خلال مجموعة الخطوات التالية:

يجب الدخول إلي الموقع الرسمي للوزارة، ثروة وزارة التربية الوطنية.

الضغط على تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول.

يتم إدخال بيانات الولي.

يقوم المستخدم بكتابة معلومات ولي الأمر.

استكمال إدخال المعلومات الشخصية لولي الأمر.

يفتح لك الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين.

اضغط على تسجيل جديد.

يتم إدخال البيانات للأبناء المتمدرسين.

رقم التعريف المدرسي تجده بالشهادة المدرسية المستخرجة من المؤسسة أو في كشف نقاطه لأحد الفصول.

بذلك يمكنكم الحصول علي كشف النقاط 2021 عبر موقع فضاء الاولياء للتلاميذ ثروة للنتائج، tharwa éducation gov dz، واستكشاف نتائج الفصل الأول أو أي فصل من خلال كشف نقاط التلاميذ وفق ما تم إرفاقه لكم.