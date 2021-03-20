أخبار اليمن : عمل تخريبي يخرج خدمات الاتصالات والانترنت بالمحافظات الشرقية

عمل تخريبي يخرج خدمات الاتصالات والانترنت بالمحافظات الشرقيةأكدت المؤسسة العامة للاتصالات، تعرض كابلات الألياف الضوئية في المحافظات الشرقية اليوم لعمل تخريبي، أدى إلى خروج خدمات الاتصالات والانترنت والموبايل بتلك المحافظات.

وأوضح مصدر بالمؤسسة العامة للاتصالات أن خدمات الانترنت والاتصالات انقطعت في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين ومأرب والجوف، بسبب الأعمال التخريبية التي تعرضت لها كابلات الألياف الضوئية.

وأشار المصدر إلى أن كابل الألياف الضوئية بين قشن والمكلا تعرض لقطع تخريبي، إلى جانب قطع تخريبي بكابل الألياف الثاني ما بين بئر علي وأحور .. مؤكداً أن الفرق فنية التابعة للمؤسسة تحركت فوراً إلى مكان الأقطاع لإصلاحها وإعادة الخدمة في أسرع وقت.

وعبر المصدر عن الأسف للمشتركين بتلك المحافظات عن خروج الخدمة .. مؤكداً أن الفرق الفنية ستبذل كل ما بوسعها لإصلاح الأقطاع وإعادة الخدمة خلال الساعات المقبلة.

سبأ