أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي بإستشهاد الشيخ دهشوش

الامين العام المساعد يعزي بإستشهاد الشيخ دهشوشبعث الامين العام المساعد الشيخ جابر غالب ، برقية عزاء ومواساة في إستشهاد الشيخ / ضيف الله علي زيدان دهشوش، عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الجميمة محافظة حجة ، الذي استشهد في احدى جبهات الدفاع عن الوطن وحماية اراضيه وسيادته واستقلاله.

واشار الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الشهيد ومواقفه الوطنية وانحيازه إلى صف الوطن والدفاع عن مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة، وكذا اسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / زيدان علي زيدان دهشوش عضو اللجنة العامة عضو مجلس النواب، والى شقيق الفقيد الشيخ/ زيد بن علي زيدان دهشوش، وإلى نجـل الـفقـيـد الشيخ/ محمد ضيف الله علي زيدان دهشوش، واخـوانـة وكافة آل دهشوش بمـديـريـة الـجميمة محافظة حجه، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب..

وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".