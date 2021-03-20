السعودية : توزيع أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم السبت، إنه تم إعطاء أكثر من 3 ملايين، جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.



جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم السبت، إنه تم إعطاء أكثر من 3 ملايين، جرعة من لقاح كورونا حتى الآن. وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن جرعات لقاح كورونا أعطيت عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم.





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