احتجاجات فى سويسرا ضد قيود الإغلاق بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - نزل آلاف المحتجين، اليوم السبت 20 مارس 2021، إلى شوارع بلدة ليستل فى شمال سويسرا للمطالبة بإنهاء تدابير مكافحة فيروس كورونا التى تسببت بإغلاق المطاعم وأماكن أخرى منذ عدة أشهر.





وتجمع ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف شخص فى البلدة الصغيرة الواقعة فى كانتون بازل فى ما وصفوه بأنه "احتجاج صامت"، حسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو" الدولية. ورفع المحتجون، الذين لم يضع كثير منهم كمامات، لافتات قالت "كفى" و"اللقاح يقتل" و"دعوا الحب لا الخوف يرشدنا". واتهموا الحكومة السويسرية باستخدام سلطات دكتاتورية لفرض القيود الرامية لكبح انتقال عدوى كوفيد-19. والتظاهرة التى حصلت على ترخيص من الشرطة، تعد الأخيرة فى سلسلة احتجاجات عامة فى ارجاء البلد الأوروبى خلال الأشهر الماضية، من بينها تظاهرة فى بلدة خور اجتذبت أكثر من أربعة آلاف شخص. وسجلت سويسرا التى تعد 8.6 مليون نسمة حتى الآن 9.455 وفاة و578 ألف إصابة جراء الفيروس.

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