جدة - نرمين السيد - واجتمع وزراء داخلية كل من إيطاليا وإسبانيا ومالطا وقبرص واليونان، فى أثينا لمناقشة سياسات الهجرة، فى حين تعمل الكتلة نحو صياغة ميثاق جديد للهجرة.
وحسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" قال وزير الداخلية الإسبانى فرناندو جراندى - مارلاسكا: "نحن مهتمون بإيجاد حلول قابلة للتطبيق ضمن ميثاق الهجرة هذا، لكن يجب أن يكون هناك تقاسم عادل للمسؤولية بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27، وهذا لا يمكن أن يقع على عاتق دول خط المواجهة فقط".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 دول أوروبية تجتمع فى اليونان لمناقشة الهجرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.