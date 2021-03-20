5 دول أوروبية تجتمع فى اليونان لمناقشة الهجرة

جدة - نرمين السيد - واجتمع وزراء داخلية كل من إيطاليا وإسبانيا ومالطا وقبرص واليونان، فى أثينا لمناقشة سياسات الهجرة، فى حين تعمل الكتلة نحو صياغة ميثاق جديد للهجرة.

وحسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" قال وزير الداخلية الإسبانى فرناندو جراندى - مارلاسكا: "نحن مهتمون بإيجاد حلول قابلة للتطبيق ضمن ميثاق الهجرة هذا، لكن يجب أن يكون هناك تقاسم عادل للمسؤولية بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27، وهذا لا يمكن أن يقع على عاتق دول خط المواجهة فقط".