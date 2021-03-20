نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل كيفية استخراج تصريح تنقل اثناء الحظر الاردن عبر موقع stayhome الرسمي في المقال التالي
البحث متزايد عن كيفية الحصول على تصريح تنقل اثناء الحظر الاردن الذي يمكن المواطنين من التنقل أثناء فترة الحظر التي فرضتها المملكة الأردنية الهاشمية على جميع المحافظات من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا، ونظرا لحاجة العديد من المواطنين للخروج في تلك الفترة لأغراض مختلفة وقضاء حاجاتهم كشراء الأدوية أو الذهاب للأطباء وغيرها فإن تصريح التنقل الإلكتروني هو الحل الوحيد للخروج والتنقل بدون حدوث أي مشكلات قانونية أو خرق لما فرضته الدولة من نظام للحفاظ على صحة المواطنين وللحد من انتشار الظروف الصحية التي يشهدها العالم أجمع.
تصريح تنقل اثناء الحظر الاردن
وكما جعلت الدولة العديد من التعاملات إلكترونية خصصت كذلك رابط للحصول على تصريح التنقل أثناء فترة الحظر للضرورة القصوى، وسنتناول فيما يلي طريقة الحصول على التصريح إلكترونيا من خلال الرابط المخصص لذلك تابعونا.
خطوات الحصول على تصريح تنقل اثناء الحظر
- قم بالدخول لموقع وزارة الاقتصاد الوطني والريادة المخصص لغخراج تصريخ الخروج والتنقل من خلال رابط وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر تصريح الخروج من المنزل.
- سيظهر لك على الفور سؤال عن سبب الخروج مع عرض العديد من الخيارات وعليك الضغط على السبب الخاص بك.
- قم بإدخال بياناتك الخاص كرقم المنشاة السكنية التابع لها ورقم الهوية الوطنية الخاصة بك مع ذكر رقم هاتفك المحمول بشكل صحيح.
- قم بالموافقة على الشروط وكتابة التعهد الخاص بك.
- بعد تأكيد الطلب ستصلك رسالة على هاتفك الجوال من الجهة المسئولة سواء بالموافقة أو رفض الطلب.
- وتعتبر هذه الإمكانية من أهم الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم ومنعاً لانتشار المشكلات الصحية التي تواجه العالم أجمع في الوقت الحالي، وتطبيقاً لأحدث التوصيات العالمية.
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