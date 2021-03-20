بالتفصيل كيفية استخراج تصريح تنقل اثناء الحظر الاردن عبر موقع stayhome الرسمي

البحث متزايد عن كيفية الحصول على تصريح تنقل اثناء الحظر الاردن الذي يمكن المواطنين من التنقل أثناء فترة الحظر التي فرضتها المملكة الأردنية الهاشمية على جميع المحافظات من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا، ونظرا لحاجة العديد من المواطنين للخروج في تلك الفترة لأغراض مختلفة وقضاء حاجاتهم كشراء الأدوية أو الذهاب للأطباء وغيرها فإن تصريح التنقل الإلكتروني هو الحل الوحيد للخروج والتنقل بدون حدوث أي مشكلات قانونية أو خرق لما فرضته الدولة من نظام للحفاظ على صحة المواطنين وللحد من انتشار الظروف الصحية التي يشهدها العالم أجمع.

تصريح تنقل اثناء الحظر الاردن



وكما جعلت الدولة العديد من التعاملات إلكترونية خصصت كذلك رابط للحصول على تصريح التنقل أثناء فترة الحظر للضرورة القصوى، وسنتناول فيما يلي طريقة الحصول على التصريح إلكترونيا من خلال الرابط المخصص لذلك تابعونا.

خطوات الحصول على تصريح تنقل اثناء الحظر