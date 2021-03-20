رابط حجز موعد للجمعية الكويت عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الكويتية MOCI

قامت وزارة التجارة والصناعة بالكويت بتخصيص رابط حجز موعد للجمعية الكويت التعاونية للتسوق الغذائي، حيث أنه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الظروف التي يشهدها العالم أجمع أصبح من الصعب التسوق خاصة منذ تطبيق دولة الكويت للحظر الجزئي منذ الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، لهذا تعتبر خدمة حجز موعد للجمعية التعاونية عبر الإنترنت من أهم المميزات التي قدمتها الوزارة للمواطنين للحفاظ على سلامتهم، وتوفيراً لوقتهم وجهدهم وحرصاً من الدولة على عدم حدوث زحام.

رابط حجز موعد للجمعية الكويت

يتم حجز موعد للتسوق أثناء فترة الحظر من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التجارة والصناعة الكويتية التي فعلت العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من أهمها حجز موعد للتسوق بمنافذ الجمعيات التعاونية، وذلك تنفيذاً للتوصيات العالمية بضرورة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الظروف العالمية الحالية، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين وجميع المقيمين على أرضها.

كيفية حجز موعد للجمعية التعاونية بالكويت