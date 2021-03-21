وزارة الصحة صرف بدل عمل إضافي ل8 وظائف في المستشفيات ومراكز الصحة

وزارة الصحة صرف بدل عمل إضافي ل8 وظائف ، اعتمدتها وزارة الصحة السعودية اليوم، بشكل خاص لشاغلي عدد من الوظائف، في المستشفيات ومراكز الصحة والمختبرات الصحية، التابعة للوزاة بالمملكة العربية السعودية، وذلك القرار تم تنفيذًا لما صدر من مجلس الوزراء السعودي، وتم اعتماده من وزارة الصحة السعودية بالتصديق عليه وتنفيذه، وعن اوظائف التي شملها القرار، هي : وظيفة رئيس فني إحصاء صحي، ووظيفة فني إحصاء صحي، ووظيفة رئيس قسم التقارير، ووظيفة كاتب، ووظيفة خادم صحي، ووظيفة مراسل، ووظيفة حارس، ووظيفة سائق.

وعن قرار صرف بدل ساعات عمل إضافي، للوظائف المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، فالبدل المصروف سوف يكون عبارة عن مبلغ مالي ثابت، يتم صرفه لمدة 3 سنوات، وسيتم متابعة وتقييم نتائج صرف البدل، من حيث التطبيق والإيجابيات التي ترتبت بناء على صرفه للموظف المستحق وفق القرار، وكذلك الأثر المالي المترتب على صرفه مقارنةً مع إيقافه، وذلك التقييم وفق ما أصدره وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبد الرحمن العيبان، والجدير بالعلم أن هذا البدل، سوف يكون بديلاً عن معاملة الموظفين، وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك العطل الأسبوعية.

وقد وضعت الوزارة عدد من الشروط لصرف بدل ساعات العمل الإضافي، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، وسنذكر تلك الشروط بالترتيب التالي:

شرط أن يكون الموظف مؤديًا لعمله بالصحة، بعدد ساعات تبلغ 176 ساعة شهريًا، ويشمل ذلك أيام العطل الأسبوعية، وكذلك ساعات المناوبة.

وأن يكون الموظف يمارس عمله بصورة منتظمة، وبصفة مستمرة.

أن يكون العمل الذي يؤديه الموظف، مرتبطًا بالفريق الطبي.

والجدير بالعلم أيضًا أن المبلغ المالي المقرر صرفه، كبدل لساعات العمل الإضافي، لشاغلي الوظائف المذكورة بالقرار، وفق سلم رواتب الموظفين العام، يقدر من 600 ريال سعودي إلى 2365 ريال سعودي، بينما يقدر المبلغ المالي المصروف، كبدل لشاغلي وظائف لائحة المستخدمين، وكذلك لائحة بند الأجور، يقدر ب 865 ريال سعودي إلى 1030 ريال سعودي.