بدون كفيل تمويل 750 ألف ريال وبالتقسيط على 60 شهر لدى اليسر للتمويل

بدون كفيل تمويل 750 ألف ريال سعودي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية فتقدم شركة اليسر تمويل شخصي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويستطيع العميل المتقدم سداد قيمة التمويل بالتقسيط على 60 شهر وهي مدة زمنية ميسرة

بدون كفيل تمويل 750 ألف ريال من شركة اليسر للتمويل

توفر الآن شركة اليسر للتمويل قرض شخصي لا يحتاج إلى ضامن وعن طريق هذا التمويل يتمكن العميل من الحصول على السيارة التى يريدها من خلال هذا التمويل ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا التي سوف نعرضها لكم الآن من خلال موقع ثقفني وهي

التمويل من شركة اليسر للتمويل يتميز بأن العميل يستطيع الحصول قرض يصل قيمة إلى 750 ألف ريال سعودي

تمويل الحصول على سيارة الأحلام يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن

قرض الحصول على سيارة الأحلام هو قرض يتميز بهامش ربح تنافسي لدى شركة اليسر للتمويل والاجارة

يستطيع العميل التقديم للحصول على قرض سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل سداد قيمة التمويل على فترة ميسرة تصل إلى 60 شهر

توفر شركة اليسر للتمويل تمويل المركبات الغير جديدة

شروط تمويل سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل

حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط والأحكام التى لابد من توافرها لدى العميل الراغب في الحصول على قرض سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل وهي

يشترط أن يكون العميل المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ويشترط أن لا يزيد عن 60 عام

يستطيع العملاء المتقاعدين الحصول على هذا التمويل حتى عمر 70 عام

لابد أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي للعملاء السعوديين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي

لابد أن يكون المتقدم من العملاء الغير سعوديين يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي كحد أدنى

يشترط أن يكون المتقدم بعمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر للسعوديين و 6 أشهر لغير السعوديين

طريقة الحصول على التمويل لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل الدخول على رابط شركة اليسر للتمويل ثم الدخول على تمويل سيارة الأحلام والاطلاع على الأوراق المطلوبة وثم الضغط على أطلب تمويلك الآن