بدون كفيل تمويل 750 ألف ريال وبالتقسيط على 60 شهر لدى اليسر للتمويل

بدون كفيل تمويل 750 ألف ريال سعودي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية فتقدم شركة اليسر تمويل شخصي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويستطيع العميل المتقدم سداد قيمة التمويل بالتقسيط على 60 شهر وهي مدة زمنية ميسرةبدون كفيل تمويل 750 ألف ريال من شركة اليسر للتمويل
توفر الآن شركة اليسر للتمويل قرض شخصي لا يحتاج إلى ضامن وعن طريق هذا التمويل يتمكن العميل من الحصول على السيارة التى يريدها من خلال هذا التمويل ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا التي سوف نعرضها لكم الآن من خلال موقع ثقفني وهي
- التمويل من شركة اليسر للتمويل يتميز بأن العميل يستطيع الحصول قرض يصل قيمة إلى 750 ألف ريال سعودي
- تمويل الحصول على سيارة الأحلام يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن
- قرض الحصول على سيارة الأحلام هو قرض يتميز بهامش ربح تنافسي لدى شركة اليسر للتمويل والاجارة
- يستطيع العميل التقديم للحصول على قرض سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل سداد قيمة التمويل على فترة ميسرة تصل إلى 60 شهر
- توفر شركة اليسر للتمويل تمويل المركبات الغير جديدة
حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط والأحكام التى لابد من توافرها لدى العميل الراغب في الحصول على قرض سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل وهي
- يشترط أن يكون العميل المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ويشترط أن لا يزيد عن 60 عام
- يستطيع العملاء المتقاعدين الحصول على هذا التمويل حتى عمر 70 عام
- لابد أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي للعملاء السعوديين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي
- لابد أن يكون المتقدم من العملاء الغير سعوديين يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي كحد أدنى
- يشترط أن يكون المتقدم بعمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر للسعوديين و 6 أشهر لغير السعوديين
على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل الدخول على رابط شركة اليسر للتمويل ثم الدخول على تمويل سيارة الأحلام والاطلاع على الأوراق المطلوبة وثم الضغط على أطلب تمويلك الآن
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بدون كفيل تمويل 750 ألف ريال سعودي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية فتقدم شركة اليسر تمويل شخصي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويستطيع العميل المتقدم سداد قيمة التمويل بالتقسيط على 60 شهر وهي مدة زمنية ميسرةبدون كفيل تمويل 750 ألف ريال من شركة اليسر للتمويل
توفر الآن شركة اليسر للتمويل قرض شخصي لا يحتاج إلى ضامن وعن طريق هذا التمويل يتمكن العميل من الحصول على السيارة التى يريدها من خلال هذا التمويل ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا التي سوف نعرضها لكم الآن من خلال موقع ثقفني وهي
- التمويل من شركة اليسر للتمويل يتميز بأن العميل يستطيع الحصول قرض يصل قيمة إلى 750 ألف ريال سعودي
- تمويل الحصول على سيارة الأحلام يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن
- قرض الحصول على سيارة الأحلام هو قرض يتميز بهامش ربح تنافسي لدى شركة اليسر للتمويل والاجارة
- يستطيع العميل التقديم للحصول على قرض سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل سداد قيمة التمويل على فترة ميسرة تصل إلى 60 شهر
- توفر شركة اليسر للتمويل تمويل المركبات الغير جديدة
حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط والأحكام التى لابد من توافرها لدى العميل الراغب في الحصول على قرض سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل وهي
- يشترط أن يكون العميل المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ويشترط أن لا يزيد عن 60 عام
- يستطيع العملاء المتقاعدين الحصول على هذا التمويل حتى عمر 70 عام
- لابد أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي للعملاء السعوديين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي
- لابد أن يكون المتقدم من العملاء الغير سعوديين يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي كحد أدنى
- يشترط أن يكون المتقدم بعمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر للسعوديين و 6 أشهر لغير السعوديين
على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل سيارة الأحلام من شركة اليسر للتمويل الدخول على رابط شركة اليسر للتمويل ثم الدخول على تمويل سيارة الأحلام والاطلاع على الأوراق المطلوبة وثم الضغط على أطلب تمويلك الآن
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