طريقة إرسال رسالة واتس اب بدون حفظ الرقم

طريقة إرسال رسالة واتساب بدون حفظ الرقم؛ هذا الموضوع الهام هو الذي سوف نتطرق إليه اليوم بكافة تفاصيله؛ حيث انه من المواضيع الهامة التي يحتجها الناس ويبحث عنها باستمرار، فمن منا لم يحتاج إلي أن يرسل رسالة لشخص ما من خلال تطبيق الواتساب بدون إجباره علي تسجيل رقم هذا الشخص، لذلك نحن اليوم من خلال موقع ثقفني فيما يلي سوف نقوم بعرض بعض الطرق الذي يمكن من خلالها فعل ذلك.

معلومات عن تطبيق واتساب

تطبيق واتساب هو من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي انتشرت في السنوات الماضية التي يستخدمها الناس في جميع بلدان العالم، حيث بلغت أعداد المستخدمين للتطبيق اكثر من مليار ونصف شهرياً، علي الرغم من تواجد بعض التطبيقات التي ظهرت في الفترة الأخيرة وحاولت أن تأخذ مكان الواتساب؛ إلا أن لم تهتز مكانته وظل من أكثر التطبيقات استخداماً حول العالم، وعلي العكس تماماً فإن أعداد المستخدمين للواتساب تتزايد بمرور الوقت.

طريقة إرسال رسالة واتساب بدون حفظ الرقم

يريد الكثير من مستخدمي تطبيق الواتساب أن يقوموا بإرسال رسائل دون أن يحتاجوا إلي تسجيل الرَّقَم؛ وعلي الرغم من تخيل بعض الناس أن هذا الأمر شيء صعب أو لا يوجد له حل إلا انه يوجد بعض الطرق التي تمكننا من فعل ذلك؛ مثل الطريقة التالية التي سوف نقوم بشرحها الآن بالتفصيل الذي تعد من أسهل الطرق لإرسال رسائل من الواتس اب لرقم غير مسجل وتمثلت في الخطوات التالية:

تتمثل أولي الخطوات التي يجب القيام بها هو فتح المتصفح الذي يقوم الشخص باستخدامه.

ثم يتم القيام بالخطوة الثانية وهي كتابة هذا الكود في شريط البحث:

https://api.whatsapp.com/send?phone00000000000