أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يبعث عددا من برقيات التعازي

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دوت الخليج -

الأمين العام المساعد يبعث عددا من برقيات التعازي

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابرغالب برقية عزاء إلى الاخ المذيع في قناة اليمن اليوم الزميل محمد حسين شرف الدين باستشهاد شقيقه عبدالرؤوف في جبهات الدفاع عن الوطن ضد قوى العدوان ومرتزقتة، واخرى للاخ حسين عبدة الشبيبي وابن عمة القاضي محمد احمد الشبيبي في استشهاد ابنهم مجدالدين حسين الشبيبي اثناء تأدية واجبه في الدفاع عن الوطن ضد الغزاة المحتلين ومرتزقتهم في مأرب، كما بعث الشيخ جابر غالب برقية عزاء ومواساة للاخ توفيق سلطان مقبل اليافعي في استشهاد سيف توفيق سلطان مقبل اثناء تأدية واجبة مع الجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح ، واخرى للدكتور عبدالعزيز القدسي بأستشهاد ابنة نشوان عبدالعزيز اثناء الدفاع عن الوطن ضد قوى العدوان من غزاة ومرتزقة في مأرب. الأمين العام المساعد يبعث عددا من برقيات التعازيبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابرغالب برقية عزاء إلى الاخ المذيع في قناة اليمن اليوم الزميل محمد حسين شرف الدين باستشهاد شقيقه عبدالرؤوف في جبهات الدفاع عن الوطن ضد قوى العدوان ومرتزقتة، واخرى للاخ حسين عبدة الشبيبي وابن عمة القاضي محمد احمد الشبيبي في استشهاد ابنهم مجدالدين حسين الشبيبي اثناء تأدية واجبه في الدفاع عن الوطن ضد الغزاة المحتلين ومرتزقتهم في مأرب، كما بعث الشيخ جابر غالب برقية عزاء ومواساة للاخ توفيق سلطان مقبل اليافعي في استشهاد سيف توفيق سلطان مقبل اثناء تأدية واجبة مع الجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح ، واخرى للدكتور عبدالعزيز القدسي بأستشهاد ابنة نشوان عبدالعزيز اثناء الدفاع عن الوطن ضد قوى العدوان من غزاة ومرتزقة في مأرب. واشاد الامين العام المساعد في برقيات العزاء بالمواقف الوطنية للشهداء وانحيازهم إلى صف الوطن والدفاع عن مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة، ضد قوى العدوان ومرتزقتهم في عدد من الجبهات. وفي برقيات العزاءالتي بعثها الامين العام المساعد الشيخ جابر غالب الى أهالي الشهداء واقاربهم ، عبر بأسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب.

وابتهل الى الله العزيز القدير ان يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناتة وأن يعصم قلوب اهاليهم وذويهم بالصبر والسلوان.

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