تظاهرات فى إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة

جدة - نرمين السيد - تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسبوع 39 على التوالى، حيث تركزت المظاهرات فى شارع بلفور بالقدس المحتلة، وأمام مقر إقامته الخاص فى قيسارية وفى الشوارع الرئيسية وعلى الجسور وعند تقاطعات الطرق والجسور.





وتأتى هذه الاحتجاجات قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع الرابع، 23 مارس الجارى، حيث يأمل المشاركون فى إقناع المترددين بعدم التصويت لصالح نتنياهو، الذى يحتل حاليًا صدارة الاستطلاعات، مع حوالى ثلاثين مقعدًا فى الكنيست من أصل 61، حسبما أفادت قناة "الغد".

ورفع المتظاهرون أعلام إسرائيل وأعلاما سوداء ترمز إلى "موت الديمقراطية" ولافتات تطالب باستقالة نتنياهو على خلفية "اتهامه فى 4 قضايا فساد" ويدينون تعامل الحكومة فى إدارة قضايا الاقتصاد والبطالة وأزمة كورونا، وكذلك لافتات كتب عليها "نتنياهو فشلت.. ارحل"، و"نتنياهو الرائحة أصبحت كريهة.. ارحل".

وكان نتنياهو قد كشف أنه فى حال قيادته لتشكيل حكومة بعد انتخابات 23 مارس الوشيك، فلن يستخدم منصبه للتهرب من المحاكمة فى التهم الموجهة من خلال التشريع أو طلب الحصانة وقال "لن أقترح أى تشريع من هذا القبيل".

ومنذ أكثر من 8 أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا وأحيانا أكثر من مرة خلال الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو.