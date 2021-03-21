الجيش الموريتانى يختتم أكبر مناورات عسكرية شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للجيش الموريتانى صدر مساء اليوم السبت، إن قائد الأركان العامة للجيوش نقل شكر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، القائد الأعلى للقوات المسلحة الموريتانية إلى الضباط وضباط الصف والجنود على نجاح هذه المناورة، وعلى ما ميزها من انضباط واندفاع فى سبيل تأدية المهام.

وأضاف قائد الأركان العامة للجيوش -خلال لقائه بالضباط وضباط الصف والجنود- ضرورة منح أولوية خاصة للتكوين وتحسين الخبرة بشكل مستمر.

وشهد القادة -فى ختام المناورات التى أجريت بمدينة ازويرات- تنفيذ رماية جوية بطائرات مقاتلة على أهداف أرضية ورماية مدفعية ورماية مدرعات خفيفة، بالإضافة إلى عملية إنزال مظلى وضربة توقيف.