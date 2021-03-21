وزير الاعلام الاردني : إلى متى ستظل البلد تحت ضغط الاشاعات والتشكيك؟

دوت الخليج :- نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين صحة ما يتم تداوله حول حظر شامل لمدة 72 ساعة أسبوعياً اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم. كما نفى صحة تخفيض دوام وزارات ومؤسسات الدولة إلى 10%، وتعطيل مؤسسات لمدد تزيد عن 3 أسابيع. وقال دودين “إلى متى ستظل البلد ترزح تحت ضغط الاشاعات والتشكيك؟” ، وفق هلا اخبار . وأضاف أن الحكومة لن تقوم بالرد على كل من يتقصد التشكيك، وارهاق الحكومة في متابعة اشاعات عارية عن الصحة.

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