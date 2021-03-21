وظائف مديرية الامن العام 1442 التسجيل والقبول عبر ابشر توظيف

وظائف مديرية الامن العام 1442 تُعد أحدث الوظائف التي قد أعلنت عنها مديرية الأم العام داخل المملكة العربية السُّعُودية وذلك من خلال وزارة الداخلية وإدارة القبول العامة المعنية بالشؤون العسكرية بالوزارة ، حيث أعربت عن فتح باب التسجيل حاليًا من أجل قَبُول دفعات جديدة من الموظفين على رتبة جندي وهي وظائف مُقدمة إلى الرجال فقط وتتطلب بطبيعة الحال استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية ومن ثم اتبع خطوات التقديم الإلكتروني عبر منصة أبشر التوظيف من أجل التمكن من الالتحاق بالوظيفة وسوف يتم توضيح ذلك بالتفصيل عبر هذا المقال.

وظائف مديرية الامن العام 1442

إن وظائف مديرية الامن العام تُعد من اكثر الوظائف التي يتهافت عليها أبناء المملكة العربية السُّعُودية ؛ ولا سيما أن رجال الأمن والمعنيين بحفظ الأمن والأمان والاستقرار داخل الدول والدفاع عنها وحمايتها يكونون دائمًا محل تقدير واحترام من قبل الجميع ، ولقد أعلنت مديرية الأمن العام السُّعُودية مؤخرًا عن إتاحة الفرصة في الوقت الحالي من أجل التقدم إلى وظيفة على رتبة (جندي) للذكور وذلك للعام الجاري 1442 هـ – 2021 م.

موعد وخطوات التقديم في وظائف مديرية الامن العام 1442

إن التقديم من أجل التسجيل والقبول في وظيفة الأمن العام على رتبة جندي للعام 1442 هـ سوف يبدأ في يوم السبت الموافق 20 مارس 2021م الموافق السابع من شهر شعبان 1442 هـ وسوف ينتهي في يوم الخميس الموافق الـ 25 من شهر مارس 2021م الموافق 12 شعبان 1442 هـ ، وتأتي خطوات التقديم بشكل إلكتروني كما هو الحال في طريقة التسجيل في العمل عن بعد السعودية على النحو التالي:

يجب الدخول أولًا غلى منصة أبشر التوظيف السُّعُودية الرسمية https://jobs.sa/

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم عبر نظام أبشر الرقمي.

البَدْء في اتباع خطوات التقديم على الوظيفة عبر ملء البيانات اللازمة ، وإرسال طلب التقدم إلى الوظيفة.

شروط القبول في وظايف الامن العام السعودية 1442

هناك مجموعة من الشروط التي لا بُد من استيفائها كليًا من اجل قَبُول المتقدمين إلى وظيفة جندي ، وهي: