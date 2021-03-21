إطلاق منصة إحسان لدعم العطاء الخيري من قبل سدايا بالمملكة السعودية

إطلاق منصة إحسان لدعم العطاء الخيري ، بالمملكة العربية السعودية، من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وقد تم إطلاق المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان، بالاشتراك مع لجنة إشرافية مكونة من ممثلين عدة وزارات، منها وزارة الداخلية السعودية، ووزارة العدل السعودية، ووزارة المالية السعودية، ووزارة الصحة السعودية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية، والجدير بالعلم أن منصة إحسان تقوم حاليًا بخدمة أكثر من 60 جهة حكومية وخيرية، عبر أكثر من 200 فرصة عطاء متنوعة المجال والمكان، يستفيد منها أكثر من 100 ألف مواطن بالمملكة العربية السعودية.إطلاق منصة إحسان لدعم العطاء الخيري
والجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، قامت بعمل حملة إعلامية ضخمة تحت مسمى منصة إحسان، لكي تصل المنصة لكافة الأطياف في المجتمع بالمملكة، من جهات مشاركة، لمستفيدين، وغيرهم من أي طرف ذي صلة، ولكي تعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي، بغرض توسعة أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، وذلك عن طريق تقديم حلول تقنية حديثة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية، والقطاعات الخاصة، غير الربحية، لتعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال الخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، بناء على رؤية المملكة 2030م.أهداف منصة إحسان بالمملكة العربية السعودية
وقد تم تدشين منصة إحسان للعمل على عدة أهداف تخدم المجتمع السعودي، وخاصة وصول العطاء إلى من يحتاجه، بأسرع وقت وأسهل طريقة، ونذكرها كالتالي:
- العمل على تمكين القطاع غير الربحي، والتنموي، وتوسيع أثره.
- العمل على تعزيز قيـم الانتماء الوطني، وكذلك العمل الإنساني لأفـراد المجتمع
- التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم دورها النفعي بالمجتمع.
- العمل على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص.
- القيام برفع مستوى الموثوقية، والشفافية للعمل الخيري والتنموي.
وقدم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، الدكتور/ عبد الله بن شرف الغامدي بهذه المناسبة، خالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عيد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سمان، لما يحرصان عليه دائمًا من دعم الفائدة والقيمة التي يقدمها القطاع الخيري وغير الربحي.
وقد أوضح الدكتور/ عبد الله بن شرف الغامدي، خلال كلمته في حفل إطلاق منصة إحسان أنها ستكون داعم أساسي لرفع مكانة المملكة عالميًا في مجال العطاء الخيري، وستقوي قطاع العطاء الخيري بالمملكة ،حيث تحتل المملكة المرتبة 50، في تقرير العطاء العالمي الصادر عن مؤسسة المعونة الخيرية CAF، والتي مقرها المملكة المتحدة، والجدير بالعلم أن بلغ حجم التبرعات من الجمعيات الأهلية التي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2.6 مليار ريال سعودي بالسنة.
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إطلاق منصة إحسان لدعم العطاء الخيري ، بالمملكة العربية السعودية، من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وقد تم إطلاق المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان، بالاشتراك مع لجنة إشرافية مكونة من ممثلين عدة وزارات، منها وزارة الداخلية السعودية، ووزارة العدل السعودية، ووزارة المالية السعودية، ووزارة الصحة السعودية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية، والجدير بالعلم أن منصة إحسان تقوم حاليًا بخدمة أكثر من 60 جهة حكومية وخيرية، عبر أكثر من 200 فرصة عطاء متنوعة المجال والمكان، يستفيد منها أكثر من 100 ألف مواطن بالمملكة العربية السعودية.إطلاق منصة إحسان لدعم العطاء الخيري
والجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، قامت بعمل حملة إعلامية ضخمة تحت مسمى منصة إحسان، لكي تصل المنصة لكافة الأطياف في المجتمع بالمملكة، من جهات مشاركة، لمستفيدين، وغيرهم من أي طرف ذي صلة، ولكي تعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي، بغرض توسعة أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، وذلك عن طريق تقديم حلول تقنية حديثة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية، والقطاعات الخاصة، غير الربحية، لتعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال الخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، بناء على رؤية المملكة 2030م.أهداف منصة إحسان بالمملكة العربية السعودية
وقد تم تدشين منصة إحسان للعمل على عدة أهداف تخدم المجتمع السعودي، وخاصة وصول العطاء إلى من يحتاجه، بأسرع وقت وأسهل طريقة، ونذكرها كالتالي:
- العمل على تمكين القطاع غير الربحي، والتنموي، وتوسيع أثره.
- العمل على تعزيز قيـم الانتماء الوطني، وكذلك العمل الإنساني لأفـراد المجتمع
- التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم دورها النفعي بالمجتمع.
- العمل على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص.
- القيام برفع مستوى الموثوقية، والشفافية للعمل الخيري والتنموي.
وقدم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، الدكتور/ عبد الله بن شرف الغامدي بهذه المناسبة، خالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عيد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سمان، لما يحرصان عليه دائمًا من دعم الفائدة والقيمة التي يقدمها القطاع الخيري وغير الربحي.
وقد أوضح الدكتور/ عبد الله بن شرف الغامدي، خلال كلمته في حفل إطلاق منصة إحسان أنها ستكون داعم أساسي لرفع مكانة المملكة عالميًا في مجال العطاء الخيري، وستقوي قطاع العطاء الخيري بالمملكة ،حيث تحتل المملكة المرتبة 50، في تقرير العطاء العالمي الصادر عن مؤسسة المعونة الخيرية CAF، والتي مقرها المملكة المتحدة، والجدير بالعلم أن بلغ حجم التبرعات من الجمعيات الأهلية التي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 2.6 مليار ريال سعودي بالسنة.
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