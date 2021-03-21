البيت الأبيض يلغى دحرجة بيض عيد الفصح بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، أمس الجمعة، إن البيت الأبيض يعتزم الاحتفال بالعطلة بإرسال بيض عيد الفصح التذكارى للعام 2021 فى الأيام المقبلة إلى مواقع تطعيم ضد فيروس كورونا ومستشفيات محلية.
وبدأ الرئيس الأمريكى الأسبق رذرفورد بيرتشارد هايز هذا التقليد عام 1878.
وفى عدة مناسبات أخرى تم نقل الفعالية خارج أراضى البيت الأبيض أو جرى إلغاؤها.
فخلال الحرب العالمية الأولى، علق الرئيس وودرو ويلسون الفعالية، وفعل الرئيس فرانكلين روزفلت الأمر نفسه خلال الحرب العالمية الثانية.
وألغى الرئيس هارى ترومان تقليد دحرجة بيض الفصح تماما فى الفترة من عام 1948 إلى عام 1952، بسبب ترشيد المواد الغذائية والتجديدات فى البيت الأبيض.
وأحيا الرئيس دوايت أيزنهاور التقليد مرة اخرى فى عام 1953.
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