نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد جمعية الكويت للتسوق الغذائي عبر موقع MOCI الرسمي في المقال التالي
منذ تطبيق الحظر الجزئي بالكويت والجميع يتساءل عن كيفية حجز موعد جمعية الكويت التعاونية، حيث وفرت وزارة التجارة والصناعة إمكانية التسوق التجاري والغذائي عبر الإنترنت من خلال تخصيص رابط خاص بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالكويت، وتعد هذه الخدمة الإلكترونية من أفضل الأشياء التي وفرتها الحكومة الكويتية لمواطنيها حفاظا على صحتهم وتوفيرا لجهدهم ووقتهم المهدر في النزول والتسوق وتجنباً للزحام.
حجز موعد جمعية الكويت
كما أن الحظر يمتد خلال 12 ساعة وفي حالة رغبة المواطنين في التسوق خلال ال12 ساعة الأخرى من اليوم فإن الأمر سيصبح أكثر سوءً، لهذا وفرت الوزارة رابط التسوق الإلكتروني، أو رابط حجز موعد للجمعية يمكن للمواطنين الحجز وتوفير وقتهم منعاً للتدافع والتزاحم الذي سيحدث في حال نزولهم جميعاً في نفس الوقت المحدد.
كيفية حجز موعد جمعية الكويت
- ادخل للبوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة الكويتية من خلال الخدمات الالكترونية نظام حجز مواعيد التسوق الغذائي، كي تتمكن من حجز موعد جميعة والنزول للتسوق وشراء احتياجاتك المنزلية.
- توجد العديد من الخدمات المتاحة من قبل الوزارة والمعروضة خلال الصفحة الرئيسية للموقع من خلالها قم بالضغط على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية ” التي ستجدها في القائمة المنسدلة من الخدمات الالكترونية.
- من خلالها قم بالذهاب إلى زر ” تحديد موعد لزيارة الجمعية التعاونية “.
- قم بتسجيل طلب وإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية أو رقم الإقامة والاسم الرباعي ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك، وتأكد من أن البيانات سليمة.
- من خانة فترة الحجز قم باختيار التسوق أثناء الحظر.
- حدد جهة التسوق.
- حدد الموعد والتاريخ الذي تريده وذلك من الخانة المخصصة لذلك.
- أكد الطلب وذلك عن طريق الضغط على ” تأكيد الحجز “.
- من خلال الخطوات السابقة يتم إعطائك بار كود خاص بك للتسوق ولكن يجب الالتزام بالموعد والتاريخ المحدد.
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