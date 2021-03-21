حجز موعد جمعية الكويت للتسوق الغذائي عبر موقع MOCI الرسمي

منذ تطبيق الحظر الجزئي بالكويت والجميع يتساءل عن كيفية حجز موعد جمعية الكويت التعاونية، حيث وفرت وزارة التجارة والصناعة إمكانية التسوق التجاري والغذائي عبر الإنترنت من خلال تخصيص رابط خاص بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالكويت، وتعد هذه الخدمة الإلكترونية من أفضل الأشياء التي وفرتها الحكومة الكويتية لمواطنيها حفاظا على صحتهم وتوفيرا لجهدهم ووقتهم المهدر في النزول والتسوق وتجنباً للزحام.

حجز موعد جمعية الكويت

كما أن الحظر يمتد خلال 12 ساعة وفي حالة رغبة المواطنين في التسوق خلال ال12 ساعة الأخرى من اليوم فإن الأمر سيصبح أكثر سوءً، لهذا وفرت الوزارة رابط التسوق الإلكتروني، أو رابط حجز موعد للجمعية يمكن للمواطنين الحجز وتوفير وقتهم منعاً للتدافع والتزاحم الذي سيحدث في حال نزولهم جميعاً في نفس الوقت المحدد.

كيفية حجز موعد جمعية الكويت