إيطاليا تبدأ قريبا اختبارات للقاح سبوتنيك V ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي، نيكولا دزينغاريتي، أن معهد لادزارو سبالانتسانى للأمراض المعدية سيبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا.





وقال دزينغاريتى، فى تصريح صحفى أدلى به السبت: "سيتم بعد عدة أيام إبرام أول اتفاق حول إجراء اختبارات علمية للقاح سبوتنيك V فى معهد سبالانتساني".

وأضاف إقليم لازيو الإيطالي: "هذا خبر ممتاز، وذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام فى مجال تلقى اللقاحات".

والجمعة أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه لم يستبعد أن حكومته قد تتخذ قرارا انفراديا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسى فى إيطاليا فى حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.