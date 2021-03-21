على طريق الرباعية.. مانشستر سيتي إلى نصف نهائي الكأس

واصل مانشستر سيتي سعيه لتحقيق رباعية من الألقاب، بعد أن بلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب إيفرتون، السبت.
وهز إلكاي غندوغان وكيفن دي بروين الشباك في الانتصار 2-صفر خارج الديار على "التوفيز"، في دور الثمانية للبطولة.
ودافع إيفرتون أغلب الوقت، ونجح في إيقاف فريق المدرب بيب غوارديولا حتى وضع غندوغان الكرة في الشباك برأسه في الدقيقة 84، محرزا هدفه رقم 16 هذا الموسم، فيما أكد البديل دي بروين انتصار سيتي في الدقيقة 90.
وهيمن الفريق السماوي على اللعب، لكن إيفرتون دافع من منطقة الجزاء وتصدى حارسه الثالث جواو فرجينيا جيدا لعدة فرص.
وكوفئ سيتي على صبره، لينضم إلى ساوثامبتون في الدور قبل النهائي، عقب فوز فريق المدرب رالف هازنهوتل على بورنموث منافسه في الساحل الجنوبي، 3-صفر.
ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليستر سيتي، الأحد، ويلعب تشلسي ضد شيفيلد يونايتد لتحديد هوية الفريقين الآخرين بالمربع الذهبي.
ويبتعد سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يواجه توتنهام هوتسبير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الشهر المقبل، بينما يلعب ضد بوروسيا دورتموند الألماني في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
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