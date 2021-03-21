طريقة استعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية و حساب راتب التقاعد العسكري والمدني في السعودية (متى ينزل راتب التقاعد للموظفين والعسكريين)

طريقة استعلام عن راتب التقاعد ، والتي تعد من أبرز ما يشغل محركات البحث من قبل من بلغوا السن القانوني للتقاعد عن العمل، كما يرغب الجميع في معرفة موعد صرف المعاشات، ومواعيد إيداع رواتب المتقاعدين 2021 في حساب المستحقين والذي حددته الحكومة السعودية من قبل، وتحرص المملكة على تقديم فرص العمل للشباب وتجديد الدماء بالمؤسسات المختلفة، كما قررت الحكومة أن يكن الحد الأقصى للعاملين بالوظائف الحكومية بالدولة 60 عام، ويخرج بعدها الموظف على المعاش ويبدأ في الحصول على راتب التقاعد ولهذا سنوضح اليكم الية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة السعودية كما يمكن التعرف على شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل يبدأ من 50 الف ريال للمقيمين من الراجحي والأهلي التجاري بالسعودية والأوراق المطلوبة.طريقة استعلام عن راتب التقاعد
يستطيع جميع المتقاعدين على بالمملكة السعودية الاستعلام عن راتب التقاعد بكل سهولة وبصورة الكترونية ميسرة من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للمتقاعدين على شبكة الانترنت، وتختلف طريقة الاستعلام الخاصة بالعسكريين عن المدينيين نوعا ما، ويمكنكم اجراء الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد
- الذهاب إلى الخدمات الالكترونية.
- اختيار كلمة التعريف بالمعاش.
- الضغط على ابدأ الخدمة.
- إدخال جميع بيانات الدخول المطلوبة من رقم الهوية وكلمة الدخول أو تسجيل الدخول بيانات النفاذ.
- وسيقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح جميع معلومات التعريف الخاصة بالمعاش.
موعد صرف رواتب المتقاعدين
وكانت الحكومة السعودية قد حددت من القبل موعد صرف رواتب المتقاعدين لنهاية العام الجاري حرصًا منها على الإعلان بشكل فوري عن موعد صرف راتب التقاعد لمستحقي معاشات المتقاعدين، وجاء موعد صرف الرواتب رجب وشعبان في أشهر مارس الجاري وابريل المقبل على النحو التالي:
من المقرر أن يتم صرف راتب المتقاعدين عن شهر رجب 1442 يوم الخميس الموافق 12 شعبان 1442 والموافق 25 مارس 2021.
كما سيتم صرف راتب التقاعد أو راتب المعاش الخاص بشهر شعبان في الثالث عشر من شهر رمضان 1442 والموافق 24 ابريل 2020.مواعيد صرف رواتب المتقاعدين 2020-2021
اليكم مواعيد صرف وايدع رواتب المتقاعدين خلال سنه 1442 كما يلي:-
رقم مؤسسة التقاعد ( خدمة العملاء)
- رواتب المتقاعدين ربيع الأول 1442- نوفمبر 2020 يصرف يوم الأربعاء 1442/04/10هـ يوافق 2020/11/25م
- رواتب المتقاعدين ربيع الآخر 1442- ديسمبر 2020 يصرف يوم الخميس 1442/05/09هـ يوافق 2020/12/24م
- رواتب المتقاعدين جمادى الأول 1442- يناير 2021 يصرف يوم الأثنين 1442/06/12هـ يوافق 2021/01/25م
- رواتب المتقاعدين جمادى الآخر 1442- فبراير 2021 يصرف يوم الخميس 1442/07/13هـ يوافق 2021/02/25م
- رواتب المتقاعدين رجب 1442-مارس 2021 يصرف يوم الخميس 1442/08/12هـ يوافق 2021/03/25م
- رواتب المتقاعدين شعبان 1442- أبريل 2021 يصرف يوم الأحد 1442/09/13هـ يوافق 2021/04/25م
- رواتب المتقاعدين رمضان 1442- مايو 2021 يصرف يوم الثلاثاء 1442/10/13هـ يوافق 2021/05/25م
- رواتب المتقاعدين شوال 1442- يونيو 2021 يصرف يوم الخميس 1442/11/14هـ يوافق 2021/06/24م
- رواتب المتقاعدين ذو القعدة 1422- يوليو 2021 يصرف يوم الأحد 1442/12/15هـ يوافق 2021/07/25م
- رواتب المتقاعدين ذو الحجة 1442- يوليو 2021 يصرف يوم الأربعاء 1443/01/17هـ يوافق 2021/08/25م
فى حالة وجود اى من الاسئله او الاستفسارات فهناك عده قنوات التواصل مع مؤسسة التقاعد كما يلي:-
- يمكنك التواصل مع خدمة عملاء مديرية التقاعد من خلال عدة ارقام وهى : 009626569162 او الاتصال على الخط الساخن: 0096265671091.
- يمكن كذلك التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]
ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات سواء المدنيين او العسكريين موعد نزول الراتب رجب (المعاش الشهري مارس ) فى حساباتهم البنكية، والذي سوف يتم ايدعها بعد ايام بسيطة وتحديد يوم الخميس الموافق 25 مارس 2020 ويوافق 12شعبان 1442.كيفية حساب راتب التقاعد للعسكريين والمدنيين
يتم احتساب الراتب التقاعدي للعسكريين والمدنيين من خلال موع حساب المعاش التقاعدي كما يلي:
- الدخول مباشرة الى رابط حاسبة المعاش التقاعدي.
- كتابة البيانات التالية (جنس المتقاعد، نوع الخدمة للمتقاعد سواء عسكري او مدني، ذكر سبب التقاعد)
- كتابة قيمة راتبه الأخير قبل بلوغ التقاعد.
- ذكر عدد السنوات الى أمضاها المتقاعد فى الخدمة.
- الضغط على أيقونة عرض مبلغ المعاش.
الوسوم
طريقة استعلام عن راتب التقاعد ، والتي تعد من أبرز ما يشغل محركات البحث من قبل من بلغوا السن القانوني للتقاعد عن العمل، كما يرغب الجميع في معرفة موعد صرف المعاشات، ومواعيد إيداع رواتب المتقاعدين 2021 في حساب المستحقين والذي حددته الحكومة السعودية من قبل، وتحرص المملكة على تقديم فرص العمل للشباب وتجديد الدماء بالمؤسسات المختلفة، كما قررت الحكومة أن يكن الحد الأقصى للعاملين بالوظائف الحكومية بالدولة 60 عام، ويخرج بعدها الموظف على المعاش ويبدأ في الحصول على راتب التقاعد ولهذا سنوضح اليكم الية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة السعودية كما يمكن التعرف على شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل يبدأ من 50 الف ريال للمقيمين من الراجحي والأهلي التجاري بالسعودية والأوراق المطلوبة.طريقة استعلام عن راتب التقاعد
يستطيع جميع المتقاعدين على بالمملكة السعودية الاستعلام عن راتب التقاعد بكل سهولة وبصورة الكترونية ميسرة من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للمتقاعدين على شبكة الانترنت، وتختلف طريقة الاستعلام الخاصة بالعسكريين عن المدينيين نوعا ما، ويمكنكم اجراء الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد
- الذهاب إلى الخدمات الالكترونية.
- اختيار كلمة التعريف بالمعاش.
- الضغط على ابدأ الخدمة.
- إدخال جميع بيانات الدخول المطلوبة من رقم الهوية وكلمة الدخول أو تسجيل الدخول بيانات النفاذ.
- وسيقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح جميع معلومات التعريف الخاصة بالمعاش.
موعد صرف رواتب المتقاعدين
وكانت الحكومة السعودية قد حددت من القبل موعد صرف رواتب المتقاعدين لنهاية العام الجاري حرصًا منها على الإعلان بشكل فوري عن موعد صرف راتب التقاعد لمستحقي معاشات المتقاعدين، وجاء موعد صرف الرواتب رجب وشعبان في أشهر مارس الجاري وابريل المقبل على النحو التالي:
من المقرر أن يتم صرف راتب المتقاعدين عن شهر رجب 1442 يوم الخميس الموافق 12 شعبان 1442 والموافق 25 مارس 2021.
كما سيتم صرف راتب التقاعد أو راتب المعاش الخاص بشهر شعبان في الثالث عشر من شهر رمضان 1442 والموافق 24 ابريل 2020.مواعيد صرف رواتب المتقاعدين 2020-2021
اليكم مواعيد صرف وايدع رواتب المتقاعدين خلال سنه 1442 كما يلي:-
رقم مؤسسة التقاعد ( خدمة العملاء)
- رواتب المتقاعدين ربيع الأول 1442- نوفمبر 2020 يصرف يوم الأربعاء 1442/04/10هـ يوافق 2020/11/25م
- رواتب المتقاعدين ربيع الآخر 1442- ديسمبر 2020 يصرف يوم الخميس 1442/05/09هـ يوافق 2020/12/24م
- رواتب المتقاعدين جمادى الأول 1442- يناير 2021 يصرف يوم الأثنين 1442/06/12هـ يوافق 2021/01/25م
- رواتب المتقاعدين جمادى الآخر 1442- فبراير 2021 يصرف يوم الخميس 1442/07/13هـ يوافق 2021/02/25م
- رواتب المتقاعدين رجب 1442-مارس 2021 يصرف يوم الخميس 1442/08/12هـ يوافق 2021/03/25م
- رواتب المتقاعدين شعبان 1442- أبريل 2021 يصرف يوم الأحد 1442/09/13هـ يوافق 2021/04/25م
- رواتب المتقاعدين رمضان 1442- مايو 2021 يصرف يوم الثلاثاء 1442/10/13هـ يوافق 2021/05/25م
- رواتب المتقاعدين شوال 1442- يونيو 2021 يصرف يوم الخميس 1442/11/14هـ يوافق 2021/06/24م
- رواتب المتقاعدين ذو القعدة 1422- يوليو 2021 يصرف يوم الأحد 1442/12/15هـ يوافق 2021/07/25م
- رواتب المتقاعدين ذو الحجة 1442- يوليو 2021 يصرف يوم الأربعاء 1443/01/17هـ يوافق 2021/08/25م
فى حالة وجود اى من الاسئله او الاستفسارات فهناك عده قنوات التواصل مع مؤسسة التقاعد كما يلي:-
- يمكنك التواصل مع خدمة عملاء مديرية التقاعد من خلال عدة ارقام وهى : 009626569162 او الاتصال على الخط الساخن: 0096265671091.
- يمكن كذلك التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]
ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات سواء المدنيين او العسكريين موعد نزول الراتب رجب (المعاش الشهري مارس ) فى حساباتهم البنكية، والذي سوف يتم ايدعها بعد ايام بسيطة وتحديد يوم الخميس الموافق 25 مارس 2020 ويوافق 12شعبان 1442.كيفية حساب راتب التقاعد للعسكريين والمدنيين
يتم احتساب الراتب التقاعدي للعسكريين والمدنيين من خلال موع حساب المعاش التقاعدي كما يلي:
- الدخول مباشرة الى رابط حاسبة المعاش التقاعدي.
- كتابة البيانات التالية (جنس المتقاعد، نوع الخدمة للمتقاعد سواء عسكري او مدني، ذكر سبب التقاعد)
- كتابة قيمة راتبه الأخير قبل بلوغ التقاعد.
- ذكر عدد السنوات الى أمضاها المتقاعد فى الخدمة.
- الضغط على أيقونة عرض مبلغ المعاش.
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