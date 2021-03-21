طريقة استعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية و حساب راتب التقاعد العسكري والمدني في السعودية (متى ينزل راتب التقاعد للموظفين والعسكريين)

طريقة استعلام عن راتب التقاعد ، والتي تعد من أبرز ما يشغل محركات البحث من قبل من بلغوا السن القانوني للتقاعد عن العمل، كما يرغب الجميع في معرفة موعد صرف المعاشات، ومواعيد إيداع رواتب المتقاعدين 2021 في حساب المستحقين والذي حددته الحكومة السعودية من قبل، وتحرص المملكة على تقديم فرص العمل للشباب وتجديد الدماء بالمؤسسات المختلفة، كما قررت الحكومة أن يكن الحد الأقصى للعاملين بالوظائف الحكومية بالدولة 60 عام، ويخرج بعدها الموظف على المعاش ويبدأ في الحصول على راتب التقاعد ولهذا سنوضح اليكم الية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المملكة السعودية كما يمكن التعرف على شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل يبدأ من 50 الف ريال للمقيمين من الراجحي والأهلي التجاري بالسعودية والأوراق المطلوبة.

طريقة استعلام عن راتب التقاعد

يستطيع جميع المتقاعدين على بالمملكة السعودية الاستعلام عن راتب التقاعد بكل سهولة وبصورة الكترونية ميسرة من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للمتقاعدين على شبكة الانترنت، وتختلف طريقة الاستعلام الخاصة بالعسكريين عن المدينيين نوعا ما، ويمكنكم اجراء الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد الذهاب إلى الخدمات الالكترونية. اختيار كلمة التعريف بالمعاش. الضغط على ابدأ الخدمة. إدخال جميع بيانات الدخول المطلوبة من رقم الهوية وكلمة الدخول أو تسجيل الدخول بيانات النفاذ. وسيقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح جميع معلومات التعريف الخاصة بالمعاش.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

وكانت الحكومة السعودية قد حددت من القبل موعد صرف رواتب المتقاعدين لنهاية العام الجاري حرصًا منها على الإعلان بشكل فوري عن موعد صرف راتب التقاعد لمستحقي معاشات المتقاعدين، وجاء موعد صرف الرواتب رجب وشعبان في أشهر مارس الجاري وابريل المقبل على النحو التالي:

من المقرر أن يتم صرف راتب المتقاعدين عن شهر رجب 1442 يوم الخميس الموافق 12 شعبان 1442 والموافق 25 مارس 2021.

كما سيتم صرف راتب التقاعد أو راتب المعاش الخاص بشهر شعبان في الثالث عشر من شهر رمضان 1442 والموافق 24 ابريل 2020.

مواعيد صرف رواتب المتقاعدين 2020-2021

اليكم مواعيد صرف وايدع رواتب المتقاعدين خلال سنه 1442 كما يلي:-

رواتب المتقاعدين ربيع الأول 1442- نوفمبر 2020 يصرف يوم الأربعاء 1442/04/10هـ يوافق 2020/11/25م رواتب المتقاعدين ربيع الآخر 1442- ديسمبر 2020 يصرف يوم الخميس 1442/05/09هـ يوافق 2020/12/24م رواتب المتقاعدين جمادى الأول 1442- يناير 2021 يصرف يوم الأثنين 1442/06/12هـ يوافق 2021/01/25م رواتب المتقاعدين جمادى الآخر 1442- فبراير 2021 يصرف يوم الخميس 1442/07/13هـ يوافق 2021/02/25م رواتب المتقاعدين رجب 1442-مارس 2021 يصرف يوم الخميس 1442/08/12هـ يوافق 2021/03/25م رواتب المتقاعدين شعبان 1442- أبريل 2021 يصرف يوم الأحد 1442/09/13هـ يوافق 2021/04/25م رواتب المتقاعدين رمضان 1442- مايو 2021 يصرف يوم الثلاثاء 1442/10/13هـ يوافق 2021/05/25م رواتب المتقاعدين شوال 1442- يونيو 2021 يصرف يوم الخميس 1442/11/14هـ يوافق 2021/06/24م رواتب المتقاعدين ذو القعدة 1422- يوليو 2021 يصرف يوم الأحد 1442/12/15هـ يوافق 2021/07/25م رواتب المتقاعدين ذو الحجة 1442- يوليو 2021 يصرف يوم الأربعاء 1443/01/17هـ يوافق 2021/08/25م

رقم مؤسسة التقاعد ( خدمة العملاء)

فى حالة وجود اى من الاسئله او الاستفسارات فهناك عده قنوات التواصل مع مؤسسة التقاعد كما يلي:-

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء مديرية التقاعد من خلال عدة ارقام وهى : 009626569162 او الاتصال على الخط الساخن: 0096265671091.

يمكن كذلك التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

رواتب المتقاعدين | كم باقي على رواتب المتقاعدين السعوديين

ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات سواء المدنيين او العسكريين موعد نزول الراتب رجب (المعاش الشهري مارس ) فى حساباتهم البنكية، والذي سوف يتم ايدعها بعد ايام بسيطة وتحديد يوم الخميس الموافق 25 مارس 2020 ويوافق 12شعبان 1442.

كيفية حساب راتب التقاعد للعسكريين والمدنيين

يتم احتساب الراتب التقاعدي للعسكريين والمدنيين من خلال موع حساب المعاش التقاعدي كما يلي:

الدخول مباشرة الى رابط حاسبة المعاش التقاعدي.

التقاعدي. كتابة البيانات التالية (جنس المتقاعد، نوع الخدمة للمتقاعد سواء عسكري او مدني، ذكر سبب التقاعد)