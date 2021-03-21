خطوات الحصول على قرض سريع في 15 دقيقة من خلال منصة سلفة sulfah

نعرض لكم خطوات الحصول على قرض بكل سهولة من خلال منصة سلفة الإلكترونية والتي تتيح لجميع المواطنين الحصول على تمويل سريع للقيام بما يصبو إليه ويطمحون أو لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وكثيرًا ما يبحث المواطنون عن طريقة سريعة لإتمام وإجراء عملية التمويل والاقتراض، وها هنا نزف لهم بشرى سارة لإتمام والحصول على تمويل أو قرض في وقت سريع دون حاجة تحويل راتب ولا حاجة للذهاب إلى مكان، فيمكن للعميل الراغب في الحصول على قرض الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني.

خطوات الحصول على قرض سريع عبر منصة سلفة

وقامت المنصة بالتسهيل على المواطنين بشكل كبير حيث يمكن الدخول على الموقع الخاص بالمنصة والحصول على تمويل نقدي خلال مدة لا تتجاوز الربع ساعة وهو ما تتميز به تلك المنصة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة سلفة الإلكترونية

إنشاء حساب جديد وملئ جميع البيانات المطلوبة.

وتحديد المبلغ الذي يرغب فيه.

تحديد المدة التي يريد السداد بها.

وبعد أن يتم الموافقة من قبل المسؤولين على القرض سوف يتم التواصل مع المواطن وإعلانه بكافة تفاصيل الحصول عليه.

تقدم منصة سلفة قروض وتمويلات شخصية لعملائها الراغبين في الحصول على تمويل شخصي وتتميز تلك المنصة بمميزات أهمها ما يلي:

يستطيع العميل الحصول على القرض خلال وقت قصير جدًا لا تتعدى ١٥ دقيقة.

يمكن إتمام الإجراءات دون حاجة للذهاب إلى أي مكان، ويمكن ذلك من خلال الدخول على رابط منصة سلفة.

التمويل الشخصي من منصة سلفة ليست بحاجة لتحويل الراتب الشخص يحول بين الراغب في الحصول على القرض أو التمويل.

تمويل سلفة يتميز بأنه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معه.

بإمكان الحاصلين على القرض من سلفه سداده بطريقة ميسرة وسهلة وعلى فترات زمنية طويلة .