مواعيد إيداع رواتب المتقاعدين 2021 – موعد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية 1442هـ المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية

مواعيد إيداع رواتب المتقاعدين 2020 – ـ المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية يبحث الآلاف من المتقاعدون بالمملكة العربية السعودية ومستفيدي رواتب التأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية 1442 لشهر صفر وكذلك باقي الشهور المقبلة، متى تصرف رواتب المتقاعدين 1442 ومن ناحية خري يمكن معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية ١٤٤٢، من خلال موقعنا ثقفني.مواعيد إيداع رواتب المتقاعدين 2020
ما هى مواعيد إيداع رواتب المتقاعدين خاصة مع تداول عدد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقف صرف المعاشات والتأمينات وهو ما عملت الوزارة على نفيه فورًا مؤكدة أنه سيتم صرف الرواتب بصورة طبيعية في مواعيدها الطبيعية والمحددة التي أعلنت عنها الوزارة من قبل والتي سنوضحها لكم في السطور التالية رواتب المتقاعدين لهذا الشهر .مواعيد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية 1442
من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر صفر 1442 يوم الأحد الموافق 15 ربيع أول و1 نوفمبر 2020، على أن يتم صرف معاشات شهر ربيع الأول يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 و16 ربيع الثاني 1442، كما حددت الحكومة موعد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لباقي الشهور على أن يتم صرف معاش شهر ربيع الأخر في يوم 17 جمادي الأول والذي يوافق 1 يناير 2021، وبخصوص راتب شهر جمادي الأول فسيتم الصرف يوم الاثنين الموافق 1 فبراير/ شباط 2021 والموافق 19 جمادي الآخر، وأوقات صرف معاش شهر جمادي الآخر سيكن يوم الاثنين الموافق 17 رجب 1442 و1 مارس 2021، وأخيرًا يتم صرف معاش شهر رجب 19 شعبان 1442 و1 أبريل 2021.جدول مواعيد صرف معاشات المتقاعدين 2020-2021
جدول رواتب المتقاعدين 1442 بعد تحديث المواعيد
|موعد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية 2020
|تاريخ نزول رواتب المتقاعدين التأمينات الاجتماعية 1442
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية صفر 1442 – نوفمبر 2020
|الأحد 1442/03/15هـ يوافق ميلادياً 2020/11/01م
|موعد رواتب المتقاعدين ربيع الأول 1442 – ديسمبر 2020
|الثلاثاء 1442/04/16هـ يوافق ميلادياً 2020/12/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية ربيع الآخر 1442 – يناير 2021
|الخميس 1442/05/17هـ يوافق ميلادياً 2021/01/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية جمادى الأول 1442-فبراير 2021
|الأثنين 1442/06/19هـ يوافق ميلادياً 2021/02/01م
|موعد رواتب المتقاعدين جمادى الآخر 1442 – مارس 2021
|الأثنين 1442/07/17هـ يوافق ميلادياً 2021/03/01م
|موعد رواتب المتقاعدين رجب 1442 – أبريل 2021
|الخميس 1442/08/19هـ يوافق ميلادياً 2021/04/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية شعبان 1442 – مايو 2021
|الأحد 1442/09/20هـ يوافق ميلادياً 2021/05/02م
|موعد رواتب المتقاعدين رمضان 1442 -يونيو 2021
|الثلاثاء 1442/10/20هـ يوافق ميلادياً 2021/06/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية شوال 1442 – يوليو 2021
|الخميس 1442/11/21هـ يوافق ميلادياً 2021/07/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية ذو القعدة 1442- أغسطس 2021
|الأحد 1442/12/22هـ يوافق ميلادياً 2021/08/01م
حددت الحكومة السعودية آلية معينة يتم من خلالها صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية على أن يتم تأخير الصرف ليوم أو تقديمه ليوم حسب تصادف موعد الصرف مع الإجازات الرسمية أو الأسبوعية بالمملكة فإذا صادف إيداع المعاشات يوم الجمعة يتم صرفها يوم الخميس وإذا صادف يوم السبت يتم تأجيل الإيداع ليوم الأحد، وفي حالة تصادف الصرف مع إجازات رسمية طويلة تعمل الوزارة على تسريح منح الرواتب في أغلب الأحيال لصرفها قبل بدء الإجازة.موعد رواتب المتقاعدين رجب 1442 – أبريل 2021
تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالنشر عبر صفحتها الرسمية المزيد من الاخبار والعروض للمتقاعدين، سواء بتخفيضات على الخدمات الطبية او خدمات شراء السلع المعمرة للمنزل او تعرف بمستويات التقاعد وكذلك تقدم حساب راتب التقاعد العسكري والمدني.ما هي حالات إيقاف معاش المستفيد وفق نظام التقاعد
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مواعيد إيداع رواتب المتقاعدين 2020 – ـ المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية يبحث الآلاف من المتقاعدون بالمملكة العربية السعودية ومستفيدي رواتب التأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية 1442 لشهر صفر وكذلك باقي الشهور المقبلة، متى تصرف رواتب المتقاعدين 1442 ومن ناحية خري يمكن معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية ١٤٤٢، من خلال موقعنا ثقفني.مواعيد إيداع رواتب المتقاعدين 2020
ما هى مواعيد إيداع رواتب المتقاعدين خاصة مع تداول عدد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقف صرف المعاشات والتأمينات وهو ما عملت الوزارة على نفيه فورًا مؤكدة أنه سيتم صرف الرواتب بصورة طبيعية في مواعيدها الطبيعية والمحددة التي أعلنت عنها الوزارة من قبل والتي سنوضحها لكم في السطور التالية رواتب المتقاعدين لهذا الشهر .مواعيد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية 1442
من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر صفر 1442 يوم الأحد الموافق 15 ربيع أول و1 نوفمبر 2020، على أن يتم صرف معاشات شهر ربيع الأول يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 و16 ربيع الثاني 1442، كما حددت الحكومة موعد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لباقي الشهور على أن يتم صرف معاش شهر ربيع الأخر في يوم 17 جمادي الأول والذي يوافق 1 يناير 2021، وبخصوص راتب شهر جمادي الأول فسيتم الصرف يوم الاثنين الموافق 1 فبراير/ شباط 2021 والموافق 19 جمادي الآخر، وأوقات صرف معاش شهر جمادي الآخر سيكن يوم الاثنين الموافق 17 رجب 1442 و1 مارس 2021، وأخيرًا يتم صرف معاش شهر رجب 19 شعبان 1442 و1 أبريل 2021.جدول مواعيد صرف معاشات المتقاعدين 2020-2021
جدول رواتب المتقاعدين 1442 بعد تحديث المواعيد
|موعد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية 2020
|تاريخ نزول رواتب المتقاعدين التأمينات الاجتماعية 1442
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية صفر 1442 – نوفمبر 2020
|الأحد 1442/03/15هـ يوافق ميلادياً 2020/11/01م
|موعد رواتب المتقاعدين ربيع الأول 1442 – ديسمبر 2020
|الثلاثاء 1442/04/16هـ يوافق ميلادياً 2020/12/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية ربيع الآخر 1442 – يناير 2021
|الخميس 1442/05/17هـ يوافق ميلادياً 2021/01/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية جمادى الأول 1442-فبراير 2021
|الأثنين 1442/06/19هـ يوافق ميلادياً 2021/02/01م
|موعد رواتب المتقاعدين جمادى الآخر 1442 – مارس 2021
|الأثنين 1442/07/17هـ يوافق ميلادياً 2021/03/01م
|موعد رواتب المتقاعدين رجب 1442 – أبريل 2021
|الخميس 1442/08/19هـ يوافق ميلادياً 2021/04/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية شعبان 1442 – مايو 2021
|الأحد 1442/09/20هـ يوافق ميلادياً 2021/05/02م
|موعد رواتب المتقاعدين رمضان 1442 -يونيو 2021
|الثلاثاء 1442/10/20هـ يوافق ميلادياً 2021/06/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية شوال 1442 – يوليو 2021
|الخميس 1442/11/21هـ يوافق ميلادياً 2021/07/01م
|تاريخ نزول راتب متقاعدين التأمينات الاجتماعية ذو القعدة 1442- أغسطس 2021
|الأحد 1442/12/22هـ يوافق ميلادياً 2021/08/01م
حددت الحكومة السعودية آلية معينة يتم من خلالها صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية على أن يتم تأخير الصرف ليوم أو تقديمه ليوم حسب تصادف موعد الصرف مع الإجازات الرسمية أو الأسبوعية بالمملكة فإذا صادف إيداع المعاشات يوم الجمعة يتم صرفها يوم الخميس وإذا صادف يوم السبت يتم تأجيل الإيداع ليوم الأحد، وفي حالة تصادف الصرف مع إجازات رسمية طويلة تعمل الوزارة على تسريح منح الرواتب في أغلب الأحيال لصرفها قبل بدء الإجازة.موعد رواتب المتقاعدين رجب 1442 – أبريل 2021
تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالنشر عبر صفحتها الرسمية المزيد من الاخبار والعروض للمتقاعدين، سواء بتخفيضات على الخدمات الطبية او خدمات شراء السلع المعمرة للمنزل او تعرف بمستويات التقاعد وكذلك تقدم حساب راتب التقاعد العسكري والمدني.ما هي حالات إيقاف معاش المستفيد وفق نظام التقاعد
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