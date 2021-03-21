استخراج نتائج قياس القدرات للاختبار الورقي 1442 www.my.gov.sa ومتى تعلن النتائج للمتقدمين

استخراج نتائج قياس القدرات العلمية والمعرفية والتي تقوم الكليات السعودية باشتراك اجتياز هذا الاختبار قبل الالتحاق بها، ويقوم المركز الوطني بالقياس والتقويم بإتاحة رابط التسجيل وموعد عمل تلك الاختبارات كما يقوم بتحديد موعد الإعلان عنها، سواء لطلاب الثانوية المقبلين على دخول الجامعات أو لطلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بأحد أقسام المدارس، تابعوا المقال وتعرفوا على التفصيلات.

المركز الوطني للقياس والتقويم

اختبارات قياس

هي اختبارات يتم عملها طوال العام وذلك لقياس مدى فهم وتحصيل الطالب لقياس القدرات العلمية والمعرفية لهم، وتشترط الجامعات أن يقوم الطالب باجتياز هذا الاختبار شرطا لدخول الجامعة، ويكون لطلاب القسم العلمي والأدبي بالاختبارات الورقية للاختبار المعرفي والتحصيلي، ويتم التسجيل للطلاب بشكل إلكتروني ويتم اجتياز الاختبار على أن يتم تحديد موعد الإعلان عن النتيجة إلكترونيا أيضا، ويكون اختبار التحصيلي خاصا بدخول الجامعة ليتم التأكد من القدرات العامة لما قام الطالب بتحصيله بالفترة الثانوية، حيث يتم تقسيم كل ما تم دراسته بالسنوات الثلاث للتأكد من قوة المعلومات لدى كل طالب، وذلك للتحصيل اللغوي باللغات وأيضا الرياضيات وقوة تحصيل اللغة العربية.

موعد الإعلان عن نتائج قياس تحصيلي

يتم فتح باب التسجيل في موقع قياس لدخول الجامعات طوال العام وحتى شهر يونيو 1442، على أن يقوم الطالب بتسجيل طلب الالتحاق به ويتم تحديد موعد اجتياز هذا الاختبار، ويكون إلكترونيا بشكل كامل وأيضا يكون التصحيح إلكترونيا، ويتم ذلك خلال ثلاثة أسابيع من اجتياز الاختيار ويتم الإعلان عنه ليس بالدرجات ولكن عن طريقة التقديرات، ويتم إرسال النتائج إلكترونيا إلى الجامعات، سواء قام الطالب باختبار واحد أو عدة اختبارات، على أن يتم احتساب الدرجات الأعلى له ويتم إرسالها إلكترونيا ولا يتكلف الطالب مشقة تقديم النتائج، ويتم التواصل للاستعلام عن اية تفصيلات على رقم الدعم الفني 920033555.

درجة الطالب موقع الطالب 81 أو أكثر أعلى 5% من الطلبة 78 فما يزيد أعلى بنسبة 10% من الطلاب 73 فما أعلى أعلى 20% من الطلبة 70 وأكثر أعلى بنسبة 30% من الطلاب الاستعلام عن نتائج قياس يتم الدخول على رابط المركز الوطني للقياس والتقويم. يقوم الطالب باختيار ايقونة “ابدا الخدمة”. تظهر للطلاب صفحة الاستعلام الرسمية عن النتائج. يتم كتابة الرقم المدني للطالب وكلمة المرور. لابد من التأكد أن المستخدم ليس روبوت. يبدا تسجيل الدخول. الاستعلام عن نتائج قياس

كيفية احتساب درجات الطلاب