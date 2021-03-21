وفاة المخرج المغربي محمد إسماعيل.. وفنانون ينعوه

نعت نقابة المسرحيين المغاربة ونجوم السينما والتلفزيون، السبت، المخرج والسيناريست والمنتج المغربي محمد إسماعيل الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاما.

وكان الراحل قد خضع في شهر فبراير لعملية جراحية بالقلب وبانتظار عملية أخرى حال تحسن حالته الصحية، لكن القدر لم يمهله.

ولد إسماعيل في مدينة تطوان بشمال المغرب عام 1951 وتخرج في كلية الحقوق قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون عام 1974.

قدم العديد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية كان من أبرزها (أوشتام) و(وبعد) (وداعا أمهات) و(أولاد البلاد) و(إحباط) و(لامورا.. الحب في زمن الحرب).

نعاه عدد من الفنانين المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثل أمين بنجلون والمخرج محمد نظيف والناقد أحمد سيجلماسي.

رثاه الصحفي والروائي المغربي عادل الزبيري بصفحته على فيسبوك قائلا: "فقدت السينما المغربية أستاذا كبيرا، يدير بذكاء تحركات الكاميرا، ويزرع الثقة في الممثلين سواء المخضرمين من جيل الكبار، أو النجوم، أو الوجوه الجديدة التي يقدمها إلى الجمهور لأول مرة".

وأضاف "سيطل علينا المخرج المغربي محمد إسماعيل من مكانه في الأعالي ليتابع ما سيقدمه الآخرون من جديد للشاشة الكبيرة".