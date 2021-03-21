إصابة وزيرة الثقافة الفرنسية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكتبت فى تغريدة: "بعد أن ظهرت على أعراض تنفسية، أجريت فحصا أكد إصابتى بفيروس كورونا المستجد". وأضافت: "أثناء تواجدى فى العزل، سأقوم بتعديل الجدول الزمنى الخاص بى للأسبوع القادم. سأوافيكم بالمزيد من الأخبار بشكل منتظم". يذكر أن باشلو فى الرابعة والسبعين من العمر، وقد عادت فى يوليو 2020 إلى الحكومة الفرنسية من باب وزارة الثقافة، بعد أن غادرت العمل الوزارى منذ عام 2012.

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