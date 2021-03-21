جدة - نرمين السيد - فازت الجمهورية جوليا ليتلو فى الانتخابات الخاصة بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكى فى الدائرة الخامسة بولاية لويزيانا؛ لتحل محل زوجها لوك ليتلو، الذى توفى تأثراً بمضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا فى شهر ديسمبر الماضى.





وحسب نتائج الانتخابات؛ حصلت ليتلو على 64.5% من أصوات الناخبين. وذكرت فى بيان، أن مأساتها بفقد زوجها تحولت إلى مهمة بحمل الشعلة وخدمة المواطنين فى دائرتها من خلال وجودها بالكونجرس. وقد امتدح الرئيس الجمهورى السابق، دونالد ترامب، فى بيان، ليتلو، مشيرًا إلى أنها ستكون صوتًا مهمًا بشأن قضايا مثل الحدود والقوات العسكرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوليا ليتلو تفوز بمقعد بالكونجرس فى انتخابات خاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.