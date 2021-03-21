اشتباكات عنيفة مع الشرطة واعتقال متظاهرين ضد إغلاق كورونا فى لندن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، نشبت مواجهات بين الشرطة والمحتجين المعارضين لقيود فيروس كورونا المستجد، حيث تواجه السلطات البريطانية انتقادات لاستخدامها أساليب عنيفة لتفريق المحتجين.

وقالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت 33 شخصا من بين المتظاهرين الذين حملوا لافتات كتبوا عليها شعارات مثل: "توقفوا عن تدمير حياة أطفالنا" و"الوباء المزيف". وأطلق المحتجون المتجمهرون بالقرب من بعضهم البعض قنابل مضيئة.

وبحسب "رويترز"، بعث أكثر من 60 نائبًا بريطانيا برسالة إلى وزيرة الداخلية بريتى باتيل، أول أمس الجمعة، طالبوا فيها السماح بالاحتجاجات أثناء العزل العام، قائلين إنه يجب عدم اعتبار المشاركة فى مظاهرة جريمة جنائية.

وتحظر قواعد فيروس كورونا فى إنجلترا التجمعات الاحتجاجية، وسط تزايد معارضة مثل هذه الإجراءات الأسبوع الماضى.