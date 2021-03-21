أسترازينيكا تطمئن مسلمى إندونيسيا: اللقاح لا يحتوى مشتقات الخنزير

جدة - نرمين السيد - ردت شركة أسترازينيكا، اليوم الأحد، على مخاوف مسلمى إندونيسيا بشأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن اللقاح لا يحتوى على مكونات مشتقة من لحم الخنزير، وأنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم أسترازينيكا بإندونيسيا: "فى جميع مراحل عملية الإنتاج، لا يستخدم هذا اللقاح، ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية".

وكان مجلس العلماء، أعلى مجلس دينى إسلامى فى إندونيسيا، قال فى بيان عبر تويتر، أول أمس الجمعة، إن "اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم التربسين من بنكرياس لحم الخنزير"، ومع ذلك، وافق المجلس على لقاح أسترازينيكا للاستخدام فى ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.

وجاء ذلك بعدما افقت السلطات الإندونيسية على استخدام لقاح أسترازينيكا بعد مراجعة التقارير، التى قالت إن اللقاح "تسبب فى حدوث جلطات دموية بين بعض من تم تطعيمهم به فى أوروبا".

وتواجه إندونيسيا واحدة من أسوأ حالات تفشى فيروس كورونا فى آسيا، حيث سجل أكبر بلد إسلامى مليون و455 ألفًا و788 إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 39 ألف و447 حالة وفاة.