الشرطة الألمانية تعتمد العنف لتفريق المتظاهرين ضد عزل كورونا

جدة - نرمين السيد - استخدمت الشرطة الألمانية مدافع المياه ورذاذ الفلفل لتفريق تجمع 20 ألف متظاهر تقريبًا، خرجوا فى مدينة كاسل وسط البلاد، احتجاجًا على إجراءات العزل العام وقواعد فيروس كورونا الأخرى فى وسط ألمانيا، فيما رشق المتظاهرون قوات الأمن بزجاجات.





وفى بيانها على "تويتر"، قالت الشرطة الألمانية: "ألقيت زجاجات وكانت هناك محاولات لاختراق الحواجز"، مضيفة أن المحتجين خالفوا التعليمات المتعلقة بالتباعد الاجتماعى، ورفضوا استخدام كمامات والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعى. وبحسب وكالة "رويترز"، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لقاح إلزامى" و"الديمقراطية لن تتسامح مع الرقابة"، فيما دخلت ألمانيا الشهر الرابع من العزل العام، وسط شكوك حول عودة الحياة الطبيعية فى البلاد فى ظل تباطؤ جهود التطعيم واستمرار انتشار سلالات عدوى شديدة من وباء كورونا. ومن المقرر أن يجرى زعماء ألمانيا على المستويين العام والإقليمى مشاورات، غدًا الإثنين، بشأن الخطوات التالية فى العزل العام.

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